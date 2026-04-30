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[사진=유튜브 채널 롤링썬더]

박세미가 송도 신도시에 위치한 오션뷰 아파트 임장을 다녀왔다.28일 공개된 유튜브 ‘유아맘’에서 박세미는 송도 신도시에 위치한 한 오션뷰 아파트를 직접 방문해 실제 거주 중인 주민들로부터 송도 아파트의 장단점을 들어봤다.박세미를 도와 송도 아파트의 커뮤니티 시설부터 집 내부까지 소개는 실제 해당 아파트에 거중인 유튜버 다란대디가 참여했다. 유튜버 다란대디는 박세미를 평일 점심과 저녁, 주말 아침과 점심이 제공되는 식당, 골프장, 피트니스센터, 사우나, 어린이집 등 단지내 커뮤니티 센터들을 소개했다.특히 단지내에 거주자들만 이용할 수 있는 영화관까지 있어 놀라움을 줬다. 20여명 정도 들어가는 영화관은 전 좌석 전동 리클라이너가 구비돼 있었고 촬영 당시에 한창 극장 개봉 중이던 ‘왕과 사는 남자’를 볼 수 있다는 점도 박세미를 놀라게 했다.커뮤니티 사용비용 역시 저렴한 편이었다. 단지내 카페테리아에서 제공되는 식사는 대체로 9000원 수준에서 즐길 수 있으며, 피트니스 센터 역시 월 33,000원 정도에 이용할 수 있었다.탁 트인 오션뷰에 35평형대로 현재 해당 아파트에 거주하고 있는 다란대디는 “9억 원대에 분양받아 옵션까지 해서 10억 원 정도에 들어온 것 같다”며 “현재 시세는 11억 원 수준이나 매물이 거의 없다”고 밝혔다. 높은 퀄리티의 주거환경과 상대적으로 저렴한 가격에 “서울을 포기하면 된다”고 말하기도 했다.유튜버 다란대디는 “커뮤니티 시설이 많으면 관리비 폭탄일 거라 생각들 하는데 여름엔 30만원대, 겨울에는 40만원대 관리비가 나온다”고 밝히고, “아이가 있으면 서울 와야하지 않겠냐 얘기도 많이 듣는데, 막상 살아보니 그럴 필요가 있을까 싶다. 아이들이 자연을 보고 자랄 수 있어 좋다고 생각한다”고 솔직하게 말했다.송도 아파트를 경험한 박세미는 “아이를 잘 키워보고 싶은 분들에게는 계획해 볼 수 있는 선택지 인 것 같다”고 평가했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr