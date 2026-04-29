배우 신혜선, 공명의 주연작 '은밀한 감사'가 첫 방송됐다. / 사진제공=tvN

'은밀한 감사' 미공개&비하인드 스틸이 공개됐다. / 사진제공=tvN

'은밀한 감사'가 2화 만에 6.3%의 시청률을 기록하며 쾌조의 출발을 알렸다.tvN 토일드라마 '은밀한 감사'가 뜨거운 호응 속에 첫 방송됐다. 사내 풍기문란 감사라는 독특한 소재에 재미를 배가한 다채로운 캐릭터 플레이와 신혜선, 공명의 앙숙 케미스트리가 유쾌한 웃음을 자아내며 시청자들의 마음을 사로잡았다.'은밀한 감사' 2화 시청률은 최고 7.7%(닐슨코리아 유료플랫폼/ 수도권 기준)를 기록, 케이블과 종편을 포함한 동시간대 1위를 차지했다. 또 굿데이터코퍼레이션 공식 플랫폼인 펀덱스(FUNdex)에서 발표한 4월 4주차 TV 드라마 화제성 지수에서 3위에 오르는 등 쾌조의 시작을 알렸다.그런 가운데 공개된 미공개&비하인드 스틸에는 배우들의 열연 모먼트가 담겼다. 일에 있어서는 한치의 빈틈이 없는 원칙주의 감사실장 주인아로 완벽 빙의한 신혜선의 카리스마가 눈길을 끈다. 신혜선은 상대를 단숨에 제압하는 날카로운 눈빛부터 예상치 못한 타이밍에 던지는 예리한 일침과 태세를 전환하는 농담까지, 예측 불가한 주인아의 반전 매력을 디테일 다른 열연으로 입체감을 더했다. 특히 은밀한 비밀을 감춘 캐릭터의 이면을 섬세하게 쌓아 올리는 노련한 연기로 몰입도를 높였다.공명 역시 주인아에게 제대로 낚인 노기준 그 자체로 완벽하게 녹아들며 호평받았다. 공명은 엘리트 감사 1팀에서 감사실 서열 최하위이자 사내 가십을 담당하는 문제적 감사 3팀으로 좌천되며 인생에 급제동이 걸린 노기준의 고군분투를 능청스럽게 풀어냈다. 코믹과 진지를 넘나드는 변화무쌍한 연기는 그의 인생 캐릭터를 기대케 했다.뜨거운 반응을 불러일으킨 화제의 기절 엔딩(1회)의 미공개 컷도 공개됐다. 남편의 외도를 제보한 영희(박하선 분)의 공격을 피하려다 주인아의 품속에서 기절해버린 노기준의 엔딩은 예측 불가한 관계 변화를 기대케 하는 장면. 주인아와 노기준의 아슬아슬한 눈맞춤과 예상을 깨는 포지션이 유쾌한 웃음 속 설렘을 자아낸다.'은밀한 감사'는 매주 토, 일요일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr