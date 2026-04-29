배우 심은경의 화보가 공개됐다./사진제공=하퍼스바자

배우 심은경의 화보가 공개됐다./사진제공=하퍼스바자

패션 매거진 '하퍼스 바자' 코리아가 국내 첫 연극 무대에 도전하는 배우 심은경과 함께한 화보를 공개했다. '무대 위에서 독백하는 배우'를 콘셉트로 진행된 이번 촬영에서 심은경은 의상마다 다른 페르소나를 입으며 다채로운 매력을 보여줬다.심은경은 5월 22일부터 연극 '반야 아재' 무대에 오른다. 영화 '여행과 나날'로 키네마 준보 여우주연상을 받은 뒤 일본에서 작품 활동을 이어오던 그가 첫 한국 연극 무대를 선택한 이유도 밝혔다. 심은경은 "연극 대본이 들어왔을 때 사실 하고 싶지 않은 마음이 컸다. 자신이 없었다. 그런데 운명처럼, 혹은 신의 계시처럼 이끌리게 되는 작품이 있는 것 같다. 배우로서의 목표에 가까워지기 위해 이 과정이 필요하다면 할 수밖에 없겠구나, 하고 담담히 받아들이게 되는 거다"라고 말했다.이어 "임윤찬 피아니스트처럼 하고자 하는 예술을 보여주는 데 있어 진중하고 열정적인, 구도자의 면모가 있는 예술가는 내가 꿈꿔온 이상향의 모습이다. 나는 오래, 꾸준히, 진실한 연기를 하는 배우가 되고 싶다. 그렇다면 편안한 길을 택하기보다 두려워도 나아가는 쪽을 택해야 한다고 생각했다"라고 덧붙였다.'반야 아재'는 안톤 체호프의 희곡 '바냐 아저씨'를 각색한 작품이다. 고등학생 때 처음 이 작품을 접했다는 심은경은 서른셋이 된 지금 다시 읽은 '바냐 아저씨'의 매력도 전했다. 그는 "솔직히 지금 읽어도 지루한 면이 있다. 하지만 보다 보면 '나도 저런데' 하면서 살포시 웃게 된다. 안톤 체호프의 작품이 높이 평가받는 이유가 이런 지점 때문이 아닐까 싶다"라고 말했다.이어 "따분하고 때로는 우스꽝스럽고, 이게 무슨 상황인가 싶은 장면들을 가만히 들여다보면 우리가 있다. 지극히 평범한 인물들 사이, 제대로 된 소통도 없고 별일 없는 것 같은 인물들에게 사실 욕망이 그득하다. 그래서 은근한 긴장도 흐른다. 준비하면 할수록 웬만한 서스펜스보다 그 정도가 세다고 느낄 정도"라고 설명했다.또 생애 첫 악역을 맡은 '대한민국에서 건물주 되는 법'과 국내 첫 연극 무대 '반야 아재'를 연이어 선보이며 도전적인 행보를 이어가는 이유도 털어놨다. 심은경은 "결국은 후회가 나를 이끌어준 것 같다. 후회하지 말자고들 하지만 나는 그럴 수 없는 사람이다. 뒤돌아보고 반성하고 잘한 건지 모르겠다며 고민하는 사람에 가깝다"라고 밝혔다.그러면서 "이런 나 자신이 미련하게 느껴질 때도 많지만 돌이켜 생각해보면 그 미련한 구석이 나를 지금까지 이끌어준 것이다. 나는 내면에 소용돌이치는 불안과 고뇌를 표현하는 것이 일인 사람인데, 겉으로만 표현하는 배우가 되고 싶지는 않다. 두려움을 감내하고서라도 그 안을 뚜벅뚜벅 걸어가는 게 맞다고 생각한다. 연극도 그래서 선택한 것"이라고 전했다.배우 심은경의 화보와 인터뷰는 '하퍼스 바자' 5월호와 웹사이트를 통해 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr