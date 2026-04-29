JTBC '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 속 집이 등장한다. /사진제공=MBC

JTBC '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 속 집이 등장한다. /사진제공=MBC

JTBC '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 속 집이 등장한다.오는 30일 방송되는 MBC ‘구해줘! 홈즈’(이하 ‘홈즈’)에서는 방영 7주년을 맞아 집에 대한 사전 정보 없이 단서만으로 집값을 맞히는 ‘지니어스 임장’에 나선다.이날 방송에는 자타공인 ’추리 지니어스’ 장동민, ‘동두천재’ 양세형, 그리고 ‘임장 에이스 인턴’ 스테이씨 윤이 함께한다. 세 사람은 집에 대한 어떠한 사전 정보도 받지 못한 채 오직 눈에 보이는 단서와 감각만으로 집값을 추리하는 블라인드 임장에 도전한다. 특히 7주년을 맞아 마련된 회식비를 두고 펼쳐지는 대결인 만큼, 한층 더 치열한 추리가 예고된다. 장동민과 양세형은 그동안 쌓아온 임장 경험을 바탕으로 추리에 나서며, 이른바 ‘짬바’에서 나오는 촉으로 회식비를 사수할 수 있을지 관심이 모인다.두 번째 집으로 이동한 세 사람은 눈을 가린 채 이동하며 예상치 못한 경사에 당황한 기색을 보이면서도, 촉을 세우며 목적지에 도착한다. 내부 구조가 일반적인 아파트와는 달라 빌라일 것이라는 추측이 제기되는 가운데, 양세형이 열린 창문으로 외관을 확인에 나선다. 이내 양세형은 “되게 오래된 아파트”라고 확신에 찬 반응을 보이며 분위기를 이끈다. 이어 집주인이 ‘서울에서 가장 저렴한 아파트’를 찾다가 이곳을 매매했다는 이야기가 전해지며 출연자들은 신중하게 추리를 이어간다.집의 위치를 두고 의견이 분분한 한편, 제작진은 옥상으로 올라갈 수 있다는 힌트를 제공한다. 양세형은 올라서자마자 “구해줘 홈즈 7년 했다고 이 정도는 안다!”라며 자신감을 드러낸다. 이어 공개된 힌트 음식까지 공개되자마자 양세형은 ‘맛잘알’다운 면모로 위치에 대한 확신을 드러내, ‘동두천재’의 면모를 아낌없이 발휘한다.그러나 정작 평수에 평당가를 힘겹게 곱하는 양세형의 모습이 공개되자 예상치 못한 웃음을 안긴다. 이후 추가로 공개된 단서를 통해 추리의 범위는 점차 좁혀진다. 과연 이들이 집의 정체와 거래 당시 매매가를 정확히 맞힐 수 있을지 관심이 쏠린다. 한편, 이 아파트는 현재 방영 중인 JTBC 드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다(모자무싸)’에서 주인공의 집으로 등장했던 장소로 밝혀져 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr