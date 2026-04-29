배우 김혜수가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB
배우 김혜수가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB
배우 유선이 김혜수와의 일화를 공개한다.

29일 방송되는 MBC '라디오스타'는 이종혁, 유선, 전소미, 이대휘가 출연하는 '다시 뭉친 사람 나야 나, 나야 나! 뭉쳐야 뜬다!' 특집으로 꾸며진다.

유선은 릴스 콘텐츠로 1600만 조회수를 기록하게 된 계기를 전한다. 해당 콘텐츠가 예상보다 큰 반응을 얻으며 승부욕이 자극됐고, 이를 계기로 릴스에 더욱 몰입하게 됐다고 밝히며 릴스 장인이 된 근황을 공개해 웃음을 안긴다.
배우 유선이 '라디오스타'에 출연한다. / 사진제공=MBC
배우 유선이 '라디오스타'에 출연한다. / 사진제공=MBC
연극 '비기닝' 무대 뒤 이야기도 이어진다. 유선은 함께 호흡을 맞춘 이종혁의 매니저를 자처하며 아이스아메리카노부터 대본까지 챙기고 있는 일화를 공개한다. 공연 전후로 세심하게 챙긴 현장 밀착 케어 비하인드가 공개되며 두 사람의 호흡이 어떻게 이어졌는지 밝히는 가운데 웃음이 터졌다고 해 기대감을 높인다.

또한 배우 김혜수에게 받은 빨간 봉투와 관련된 에피소드도 밝힌다. 여기에 연극이 끝나고 난 후 예상치 못한 순간에 감정을 터뜨리게 된 사연과 함께, 그날의 분위기를 떠올리며 눈물을 흘린 이유를 털어놓는다.

'라디오스타'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지