방송인 김신영이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

김신영이 '형님 학교'에 정식으로 입학한다. / 사진=JTBC

김신영이 '형님 학교'에 정식으로 입학한다. / 사진=JTBC

방송인 김신영이 '아는 형님'에 합류한다. 앞서 김신영은 2022년 10월 고(故) 송해의 뒤를 이어 KBS 1TV '전국노래자랑' MC로 발탁됐지만 1년 5개월 만에 하차했다.매주 토요일 밤 9시에 방송되는 JTBC '아는 형님'에 코미디언 김신영이 고정 멤버로 합류한다. 2015년 첫 방송 이후 10년 넘게 토요일 밤을 책임져온 JTBC 최장수 예능 '아는 형님'에 사상 첫 여성 고정 멤버가 탄생한 가운데, 새로운 변화에 이목이 집중된다.김신영은 그간 전학생으로 출연할 때마다 특유의 순발력과 거침없는 입담으로 존재감을 각인시켜왔다. 예측을 뛰어넘는 애드리브와 현실 공감 에피소드로 웃음을 이끌어내며 시청자와 형님들 모두의 호응을 얻은 바 있다. 이러한 활약을 바탕으로 정식 멤버 합류까지 이어지며, 한층 확장된 역할을 예고한다.최근 진행된 녹화에서도 김신영은 특유의 에너지로 교실 분위기를 단숨에 장악했다. 다양한 상황에서의 센스 있는 리액션과 빈틈없는 티키타카로 기존 멤버들과 자연스럽게 어우러지며 프로그램에 새로운 활력을 더했다는 후문이다. 익숙한 듯 새로운 조합이 만들어낼 시너지에 많은 기대가 쏠린다.제작진은 "김신영 씨는 다섯 차례 전학생으로 출연하며 쌓아온 경험을 바탕으로 '형님 학교'에 빠르게 녹아들었다", "특유의 센스와 재치로 프로그램에 신선한 변화를 불어넣을 것으로 기대한다"고 전했다.매주 토요일 저녁 9시, JTBC '아는 형님'에서 만나볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr