'나는 SOLO'에서 사랑을 쟁취하기 위해 열정을 불태우는 출연진들 / 사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO'에서 사랑을 쟁취하기 위해 열정을 불태우는 출연진들 / 사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO'에서 사랑을 쟁취하기 위해 열정을 불태우는 출연진들 / 사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO' 31기 순자와 영숙이 경수 쟁탈전을 벌인다.오는 29일 방송되는 ENA·SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 31기 인기남 경수를 둘러싼 순자와 영숙의 신경전이 최고조로 치닫는 현장이 공개된다.앞서 데이트를 통해 서로가 1순위임을 확인한 순자와 경수는 이날 공용 거실에서 화기애애하게 대화를 나눈다. 그러나 영숙이 갑자기 두 사람 사이에 끼어들어 "경수 님, 잠깐 얘기 좀"이라며 경수를 불러낸다. 이에 순자는 표정이 급격히 싸늘해지고 직후 제작진과의 인터뷰에서 "갑자기 (영숙 님이 경수 님을) 채간 느낌이었다"고 불편한 속내를 밝힌다.이를 알 리 없는 영숙은 경수와 단둘만의 공간에서 "데이트를 못 한 게 아쉬웠다"며 자신의 마음을 전한다. 경수 역시 "사실 저도 데이트 해보고 싶었다"고 화답한다. 나아가 경수는 "만약 슈퍼 데이트권을 따면 영숙 님에게 쓸 것"이라고 해 영숙을웃게 만든다.반면 순자는 경수와 영숙이 한참을 돌아오지 않아 계속 노심초사한다. 그런데 공용 거실로 돌아온 두 사람이 나란히 대화를 이어가자 분노한다. 결국 순자는 옆에 있던 옥순에게 "열 받아"라며 짜증을 낸다. 순자의 싸늘한 눈총을 느낀 경수는 가시방석에 앉은 듯 불편한 표정을 숨기지 못한다. 그럼에도 영숙은 전혀 개의치 않은 채 경수에게 계속 말을 걸어서 불편한 삼각 구도를 형성한다.정희 역시 또 다시 질투의 소용돌이에 빠진다. 그는 영식의 선택을 받아 데이트에 돌입하지만, "(아까 내가 울어서) 미안해서 나온 거 아니냐?"며 영식의 마음을 의심한다. 영식은 "제 선택대로 나온 것"이라고 확답하면서도 "정희 님이 1순위지만 다른 사람도 알아보고 싶다"고 여지를 남긴다. 이에 정희는 "아까 상철 님과 얘기할 때에는 재밌었는데, 지금 영식 님과 얘기할 때는 답답한 느낌이 든다"며 두 남자를 비교한다.이를 지켜보던 3MC 데프콘, 이이경, 송해나는 "좋은 질투 유발은 아니다"라고 우려한다. 그럼에도 정희는 "(영식 님을) 정리할 수도 있을 것 같다"는 발언을 던지는데, 영식이 정희의 계속된 질투를 어떻게 받아들일지 이들의 관계 변화에도 관심이 쏠린다.'나는 SOLO'는 29일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr