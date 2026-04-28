사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

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'조선의 사랑꾼' 배기성이 청각장애 위기를 고백했다.27일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 가수 배기성이 돌발성 난청 진단 받은 이후의 근황을 전했다.이날 배기성은 10kg 증량해 건강해진 모습으로 인사를 건넸다. 그는 "다 좋아졌는데 귀만 안 들린다"면서 "병원을 네 군데 돌아다녔다. 난청에 좋은 병원은 다 가고 있다"며 난청 치료 중인 근황을 전했다.앞서 배기성은 임신하기 위해 8일 연속으로 부부관계 후 오른쪽 귀가 들리지 않는 증상으로, 돌발성 난청 진단을 받은 바 있다.3달째 귀가 들리지 않는다고 고백한 배기성은 "6개월까지 안 들리면 장애 진단 받을 수 있다고 하더라. 인공 와우 수술이나, 보청기를 해야 한다고 하더라"고 전했다.이에 김국진은 "인공 와우 수술을 하면 기계음처럼 들려서 1년 정도 적응을 해야 한다"고 이야기했다. 강수지는 "가수로서는 노래할 때 불편할 것"이라며 안타까운 마음을 드러냈다.배기성 아내 이은비는 남편 귀 치료를 위해 기력에 좋은 개구리즙부터 산수유까지 다양한 보양식을 준비했다. 또 시장에서 직접 말린 황소개구리와 지네, 미꾸라지를 구입해 몸에 좋은 음식을 만들기도 했다.배기성은 "난청이 이렇게 오래갈지 몰랐다. 일시적인 거라고 생각했다. 약간 겁도 났다"면서 "22살에 데뷔해서 미사리에서 7~8년 공연을 했다. 계속 노래를 불렀다. 쉰 적이 한 번도 없다. 이렇게 난청 오면서 좀 쉬라는 신호 같다"고 말했다.그러면서 "가수는 성대 안 좋아지면 끝이라고 생각했는데, 아니다. 아름다운 소리를 들어야, 아름다운 소리를 낼 수 있다. 언제 들릴지 기약이 없으니.. 이제 양쪽으로 소리 들었던 게 기억이 안 난다"며 솔직한 마음을 내비쳤다.배기성은 "양쪽으로 들을 때는 그걸 몰랐다. 귀가 진짜 다시 돌아오면 귀를 더 사랑하고 보호하고 싶다"고 말했다. 아내는 "오빠는 음악을 해야하니까, 내 와우 줄게"라고 했다가 부부싸움으로 번졌다고 고백했다.배기성은 "네 와우 받으면 너에 대한 죄책감 때문에 내가 어떻게 사냐"면서 "내가 음악을 안 하면 된다"며 안타까워하는 아내를 다독였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr