사진 = MBC '오은영 리포트-결혼지옥' 캡처

사진 = MBC '오은영 리포트-결혼지옥' 캡처

원인 불명의 병마와 지독한 생활고에 짓눌린 한 가정의 비극적인 서사와 그 안에서 서로를 향한 증오를 키워온 부자의 충격적인 갈등이 공개되며 안방극장에 깊은 탄식을 자아냈다.27일 밤 10시 20시 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서는 벼랑 끝에 서 있는 '동아줄 부부'의 위태로운 일상이 그려졌다.이날 방송에서 등장한 사연의 주인공인 남편은 2023년 갑작스럽게 쓰러진 이후 전신이 경직되는 원인 모를 증상에 시달리고 있었으며 일상적인 젓가락질조차 수행하지 못할 정도로 건강이 악화된 상태였다.3년이라는 긴 시간 동안 국내 유수의 병원을 전전했으나 명확한 병명을 진단받지 못한 남편은 결국 무속인에게 의지할 만큼 절박한 처지에 놓였고 아내는 남편의 병원비 마련과 가족의 생계, 가중되는 가사 노동을 홀로 감내하며 심신이 완전히 소진된 모습을 보였다.무엇보다 제작진과 MC들을 경악게 한 대목은 아버지를 유독 따랐던 아들의 참담한 변심이었다. 아들은 거동이 불편한 아버지에게 요양원 행을 잔인하게 제안하는가 하면 어머니를 향해 아버지를 이제 그만 버리라고 종용하는 등 독설을 쏟아내 스튜디오를 얼어붙게 만들었다.아들은 과거 아버지가 저지른 일들을 회상하며 어렸을 때 어머니의 이혼을 만류했던 선택을 뼈저리게 후회한다고 고백하며 눈물을 흘렸다. 아들의 계속된 도발을 억지 웃음으로 넘기려던 남편은 결국 감정을 억제하지 못하고 싸늘한 안색으로 돌변해 폭언과 함께 손을 치켜드는 위협적인 태도를 보여 일촉즉발의 상황을 연출했다.남편의 반복되는 특정 행동에 신변의 위협을 느낀 아내는 제작진에게 긴급 도움을 요청했고, 이를 지켜본 오은영 박사는 남편을 향해 인간으로서 절대 해서는 안 될 행동이라며 매서운 질책을 가했다. 또한 오은영 박사는 "정밀 심리 검사 결과 아내의 정신 건강 상태가 임계점을 넘어 매우 위태로운 수준"이라는 진단을 내리며 사태의 심각성을 경고했다. 서로를 놓을 수도 그렇다고 온전히 품을 수도 없는 부부와 증오로 얼룩진 부자 관계를 지켜본 출연진은 연신 탄식하며 참담한 심경을 감추지 못했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr