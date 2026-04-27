사진 = '침착맨' 유튜브 채널 캡처

사진 = '침착맨' 유튜브 채널 캡처

영화 '왕과 사는 남자'가 역대급 흥행 기록을 갈아치우며 신드롬을 일으키고 있는 가운데, 김풍이 절친한 사이인 장항준 감독의 흥행 이후 달라진 처신과 묘한 심리적 변화를 전하며 시청자들에게 큰 웃음을 선사했다.침착맨이 운영하는 유튜브 채널 '침착맨'에서는 '김풍 작가님과 시대별 천만 영화 알아보기'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 김풍은 시대별 천만 영화를 주제로 대화를 나누던 중, 현재 1,600만 관객을 돌파하며 박스오피스 역사를 새로 쓰고 있는 장항준의 근황을 전했다. 김풍은 장항준의 이례적인 흥행을 두고 본인이 잘해서가 아닌 거대한 행운이 따른 것이라며 너스레를 떨었으며 절친들만 모인 단체 대화방 내에서의 온도 변화를 구체적으로 묘사해 웃음을 자아냈다.김풍의 설명에 따르면 장항준은 흥행 초반인 300만에서 400만 관객을 동원할 당시만 해도 자신을 숭배하라며 특유의 당당하고 익살스러운 태도를 유지했으나, 정작 천만 고지를 넘어서자 짧은 웃음으로 반응을 대신하며 예전과는 사뭇 다른 분위기를 보였다.김풍은 이러한 장항준의 변화가 본인의 정체성에 대한 고민에서 비롯된 것이라고 짚었다. 과거 장항준은 인품이 훌륭하고 유머러스하지만 정작 영화 연출가로서의 역량은 베일에 싸여 있는 듯한 묘한 매력이 있었으나 이제는 거장급 성적을 거두며 그러한 귀여운 이미지가 상실됐다는 것이다.김풍은 장항준이 대중에게 좋은 사람으로 인식되던 시절에는 가벼운 경거망동조차 매력으로 수용됐지만 이제는 자칫 잘난 척으로 비쳐 얄밉게 들릴 수 있음을 본인 스스로도 의식하고 있다고 설명했다. 이에 따라 장항준은 최근 들어 말실수를 줄이고 예전의 과감했던 발언들을 자제하는 등 부쩍 조심스러운 행보를 보이고 있다는 후문이다.침착맨은 성공의 규모가 커짐에 따라 장항준의 재치 있는 언사들이 오해를 살 수 있다는 점에 공감하며 캐릭터의 변모가 가져온 묘한 이질감에 흥미를 표했다.김풍은 절친으로서 장항준이 누리는 행운을 분석하고 있다고 거듭 강조하면서도 흥행 기록이 여전히 경신되고 있는 현 상황이 장항준이라는 인물의 서사를 더욱 흥미롭게 만들고 있음을 시사했다. 영화적 성취와 개인적 위트 사이에서 균형을 맞추려는 장항준의 고군분투는 지인들 사이에서도 초미의 관심사로 떠오르며 시청자들에게 큰 재미를 선사했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr