신성록이 'SNL코리아8'에 출연했다./사진제공=쿠팡플레이

신성록이 'SNL코리아8'에 출연했다./사진제공=쿠팡플레이

출연료 1억설이 불거졌던 쿠팡플레이 코미디 쇼 'SNL 코리아' 시즌 8에 다섯 번째 호스트로 출연한 신성록이 작정하고 망가진 역대급 코미디 연기로 눈길을 사로잡았다.지난 25일 공개된 5화에서 신성록은 팔색조 변신을 선보이며 코미디 연기를 뽐냈다. 댄디한 블루 재킷 차림으로 등장해 “공개 코미디는 처음이라 떨리지만 고정 욕심은 난다”라는 도발적인 출사표로 크루들을 긴장하게 만든 신성록은, 그 선언이 허언이 아니었음을 온몸으로 입증했다.신성록은 허세 가득한 ‘영포티’ 자영업자부터 앙칼진 표정과 손짓이 압권인 끼쟁이 ‘기갈남’까지 극과 극을 오가는 팔색조 변신으로 보는 내내 감탄을 자아냈다. 특히 모두가 기대한 시그니처 캐릭터 ‘깨톡개’로 완벽 변신한 장면은 등장만으로 폭소를 유발했다. 이모티콘과 100% 싱크로율을 자랑하는 안면 연기는 순식간에 ‘레전드 짤’을 양산해냈다.화제의 코너 ‘스마일 클리닉’에서는 신성록이 ‘피부과 전문의’로 변신해 김원훈과 치열한 기싸움을 벌였다. 동료들 앞과 김원훈 앞이 180도 다른 이중인격에 차원이 다른 이간질로 팀을 분열시킨 신성록의 과몰입 열연은 시청자들의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다. 무엇보다 이날 선보인 신성록의 제모 연기는 'SNL 코리아' 역사상 손에 꼽힐 파격적인 명장면으로 꼽혔다.이어진 농구 코너에서 신성록의 활약은 정점에 달했다. 그간 쌓아온 카리스마를 단숨에 날려버리듯 김원훈과 신체 냄새 대결을 펼치는가 하면, 엉덩이 공격과 속옷 노출 등 거침없는 파격 퍼레이드를 숨 쉴 틈 없이 쏟아냈다. 온몸을 던져 펼친 그의 투혼에 베테랑 크루들조차 충격에 휩싸였다는 후문이다.신성록은 “묘한 해방감이 있는 것 같다. 연극이나 뮤지컬 무대와도 달라서 낯설었지만 관객들의 리액션이 좋아서 더 자연스럽게 연기할 수 있었다”라며 리얼한 호흡이 살아있는 'SNL 코리아' 무대 덕분에 새로운 연기 날개를 달았다는 소감을 남겼다.한편, 'SNL 코리아'는 톱스타 배우들이 잇달아 출연, 망가짐을 불사하는 열연을 선보이며 출연료 1억설이 돌기도 했다. 이에 SNL 크루 정상훈은 과거 '아는 형님'에 출연해 "회당 1억 출연료라고 기사가 났는데 그건 아니다. 그렇게 많이 주지는 않는다"며 "비결은 우리가 각자 호스트를 섭외하기 위해 사석에서도 애를 쓴다는 것"이라고 해명하기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr