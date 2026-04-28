배우 배나라가 '원더풀스'에 출연한다./사진제공=YY엔터테인먼트

배우 배나라가 '원더풀스'에 출연한다. 앞서 그는 지난 1월 한재아와 연인 관계임을 공식 인정했다.소속사 YY엔터테인먼트는 27일 "배나라가 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'에 캐스팅됐다"고 밝혔다. '원더풀스'의 주연은 박은빈과 차은우가 맡았다. 차은우는 탈세 구설에 휘말린 뒤 최근 130억 원을 완납한 것으로 알려졌다.'원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 머저리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처 시리즈다.극 중 배나라는 아버지라 여기는 하원도(손현주 분)를 따라 비뚤어진 길을 걷게 되는 김팔호 역을 맡는다. 넷플릭스 시리즈 'D.P. 시즌2'와 '약한영웅 Class 2'를 통해 자신만의 색깔이 뚜렷한 입체적인 연기력과 개성 있는 연기 톤을 선보였던 배나라가 이번에는 확고한 신념을 지닌 캐릭터로 어떤 신선한 매력을 펼칠지 기대를 모은다.배나라는 넷플릭스 시리즈 'D.P. 시즌2'를 통해 대중에게 강렬한 첫인상을 남겼다. 이후 '약한영웅 Class 2', '당신의 맛', '우주메리미' 등을 통해 상반된 매력의 캐릭터를 소화하며 대중적인 인지도를 쌓아가고 있다.최근에는 뮤지컬 '보니 앤 클라이드'를 성황리에 마무리하며 영역 구분 없는 탄탄한 존재감을 입증했으며, 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에 출연해 수더분하고 인간적인 매력으로 시청자들의 호감을 끌어냈다.배나라가 출연하는 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'는 5월 15일 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr