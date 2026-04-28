사진 제공 : SBS 수목드라마 영상 캡처

채원빈이 당차고 싱그러운 에너지로 모두를 사로잡고 있다.첫 방송 이후 플릭스패트롤 기준 넷플릭스 TV쇼 글로벌 2위(2026. 04. 22. 기준)로 힘찬 출발을 알린 SBS 수목드라마 ‘오늘도 매진했습니다’에서 포기를 모르는 탑 쇼호스트 담예진 캐릭터의 다채로운 얼굴을 보여주고 있는 채원빈이 작품 속 활기를 더하고 있다.극 중 담예진(채원빈 분)은 첫 등장부터 도심의 초고층 빌딩 유리창 청소 현장에서 홈쇼핑 이원 생중계를 감행하는 파격 행보를 선보였다. 남자친구에게 이별을 통보받는 상황에서도 일을 먼저 생각하는 담예진의 모습은 강렬한 인상을 남겼다.이렇듯 엄청난 실행력과 직진력을 자랑하는 담예진의 진면모는 위기 앞에서 더욱 빛났다. 프라임타임 방송을 빼앗기자마자 국장실을 찾아가고 레뚜알과의 미팅에서 서에릭(김범 분)의 제안에 역제안으로 응수하는 장면에서는 어디서도 밀리지 않는 당당함이 돋보였다.그 과정에서 얽히게 된 청년 농부 매튜 리(안효섭 분)와는 범상치 않은 앙숙 케미스트리를 자랑하고 있다. 처음 만난 논길에서 살벌한 신경전을 벌이던 것도 잠시, 매튜 리가 자신이 찾던 버섯 농장과 관련이 있는 것을 알게 되자 다급히 자세를 낮추며 간절한 태도를 보인 것.그럼에도 좀처럼 철벽을 풀지 않는 매튜 리에게 포기하지 않고 온갖 수단과 방법을 동원해 접근하고 있는 상황. 매튜 리에게 급기야 집 무단침입으로 오해까지 받게 되는 상황 속 엿보이는 의외의 허당미(美)는 코믹함을 배가시켰다.이렇게 발랄하고 씩씩한 담예진이지만 그녀의 내면 안에는 생방송 실패로 인한 오랜 트라우마가 자리 잡고 있었다. 일에 바빠 자신의 삶을 잃어버리고 매일 수면제를 달고 살 만큼 지독한 불면증에 시달리는 담예진의 현실은 현생 매진러들의 씁쓸한 공감을 유발하고 있다.그중에서도 밤잠을 설치던 담예진이 늦은 밤, 매튜 리에게 울면서 전화를 거는 뜻밖의 행동을 해 그녀의 사연이 더욱 궁금해지고 있다. 과연 담예진이 매튜 리를 “엄마”라고 부른 이유는 무엇일지, 수신자를 잘못 찾아간 전화의 결말에 관심이 집중된다.무엇보다 다가오는 3, 4회에서는 레뚜알 입점 조건인 원료 납품 재계약을 위한 담예진의 불도저 본능이 한층 빛을 발할 예정이다. 여전히 담예진은 매튜 리가 그토록 찾는 버섯 농장 주인임을 모르고 있는 가운데 버섯 농장 주인의 연락처를 받아 원료 납품까지 일사천리로 해결하고픈 담예진의 직진이 불러올 결과가 주목되고 있다.채원빈의 행보는 내일(29일) 밤 9시에 방송되는 SBS 수목드라마 ‘오늘도 매진했습니다’에서 계속된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr