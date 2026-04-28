배우 권화운(36)이 광고계에서도 존재감을 확장하며 전성기를 이어가고 있다./사진제공=닥터루템

배우 권화운(36)이 광고계에서도 존재감을 확장하며 전성기를 이어가고 있다./사진제공=써코니 코리아

'연예계 마라톤 1위'로 불리는 배우 권화운(36)이 광고계에서도 존재감을 확장하며 전성기를 이어가고 있다. 앞서 그는 기안84의 절친으로 알려져 눈길을 끌었다.배우 권화운은 닥터루템과 런콥이 공동 기획한 러닝 아미노산 보충제 '전성기 런콥 아미노'의 모델로 발탁됐다. 러닝을 통해 다져온 탄탄한 자기관리와 건강한 이미지, 꾸준한 러닝 경험이 브랜드 콘셉트와 맞닿으며 모델 발탁으로 이어졌다는 평가다. 단순한 광고 모델 활동을 넘어 러닝 콘텐츠 크루 '팀전성기' 멤버로서 러너들과 소통하며, 러닝의 즐거움과 건강한 라이프스타일을 전하는 역할도 함께할 예정이다.권화운은 이미 글로벌 퍼포먼스 러닝 및 라이프스타일 브랜드 써코니(Saucony) 앰버서더로 활동하며 러닝 분야에서 독보적인 입지를 구축해왔다.러닝 입문 6개월 만에 풀코스 '서브3'를 달성하고, 1년 만에 10회 이상의 풀코스를 완주한 데 이어, 2026 서울마라톤 풀코스에서 2시간 40분 51초의 기록으로 연예인 러너 1위에 오르며 '러닝 아이콘'으로 자리매김했다.최근 MBC '전지적 참견 시점'을 통해 공개된 그의 일상은 새벽 러닝부터 영상 편집, 에세이 집필, 배달 아르바이트까지 이어지는 촘촘한 루틴으로 '갓생 배우'라는 인상을 남겼다.이러한 꾸준함과 자기관리는 다양한 광고 분야로도 확장되고 있다. 스포츠웨어는 물론 패션, 가전 등 다양한 브랜드에서 러브콜이 이어지며, 건강한 에너지와 진정성 있는 이미지가 시너지를 발휘하고 있다고 분석한다.이처럼 러닝을 기반으로 한 라이프스타일과 배우 활동을 동시에 확장해 나가고 있는 권화운은 단순한 이미지 소비를 넘어 자신만의 서사를 통해 브랜드와 시너지를 만들어가고 있는 그의 행보에 관심이 집중되고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr