가수 겸 배우 도경수의 'Popcorn'(팝콘)이 역주행을 넘어 장기 흥행 조짐을 보인다.
28일 각종 음원 차트에 따르면 지난 2024년 발매된 도경수의 세 번째 미니 앨범 '성장'에 수록된 곡 'Popcorn'이 꾸준한 상승세를 이어가고 있다. 최근 봄 시즌 및 웨딩 집중 특수와 맞물리면서 입소문을 탄 덕이다.
'Popcorn'은 멜론 TOP100 일간 차트에서 최고 순위인 12위를 기록한 데 이어 누적 감상수 3500만을 돌파했다. 스포티파이에서도 누적 3000만 스트리밍을 넘어섰으며, 지니 실시간 차트 8위, 벅스 실시간 차트 2위 등 주요 음원 플랫폼에서도 상위권을 유지하고 있다.
해당 곡은 4월 초부터 3주 이상 주요 차트에서 상위권을 지키고 있다. 역주행을 넘어 롱런으로 이어지는 흐름이다. 역주행 인기에 힘 입어 딩고 뮤직 '세로 라이브'에도 등장한 도경수는 2026년 라이브 버전의 'Popcorn'으로 또 매력을 선보였다.
'Popcorn'은 사랑의 설렘을 팝콘이 터지는 순간에 빗댄 감각적인 표현이 특징인 곡이다. 휘슬 사운드와 경쾌한 리듬 그리고 도경수 특유의 부드러운 음색이 더해져 대중의 사랑을 받고 있다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
28일 각종 음원 차트에 따르면 지난 2024년 발매된 도경수의 세 번째 미니 앨범 '성장'에 수록된 곡 'Popcorn'이 꾸준한 상승세를 이어가고 있다. 최근 봄 시즌 및 웨딩 집중 특수와 맞물리면서 입소문을 탄 덕이다.
'Popcorn'은 멜론 TOP100 일간 차트에서 최고 순위인 12위를 기록한 데 이어 누적 감상수 3500만을 돌파했다. 스포티파이에서도 누적 3000만 스트리밍을 넘어섰으며, 지니 실시간 차트 8위, 벅스 실시간 차트 2위 등 주요 음원 플랫폼에서도 상위권을 유지하고 있다.
해당 곡은 4월 초부터 3주 이상 주요 차트에서 상위권을 지키고 있다. 역주행을 넘어 롱런으로 이어지는 흐름이다. 역주행 인기에 힘 입어 딩고 뮤직 '세로 라이브'에도 등장한 도경수는 2026년 라이브 버전의 'Popcorn'으로 또 매력을 선보였다.
'Popcorn'은 사랑의 설렘을 팝콘이 터지는 순간에 빗댄 감각적인 표현이 특징인 곡이다. 휘슬 사운드와 경쾌한 리듬 그리고 도경수 특유의 부드러운 음색이 더해져 대중의 사랑을 받고 있다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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