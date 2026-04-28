도경수/ 사진 제공=클렙, 딩고뮤직

가수 겸 배우 도경수의 'Popcorn'(팝콘)이 역주행을 넘어 장기 흥행 조짐을 보인다.28일 각종 음원 차트에 따르면 지난 2024년 발매된 도경수의 세 번째 미니 앨범 '성장'에 수록된 곡 'Popcorn'이 꾸준한 상승세를 이어가고 있다. 최근 봄 시즌 및 웨딩 집중 특수와 맞물리면서 입소문을 탄 덕이다.'Popcorn'은 멜론 TOP100 일간 차트에서 최고 순위인 12위를 기록한 데 이어 누적 감상수 3500만을 돌파했다. 스포티파이에서도 누적 3000만 스트리밍을 넘어섰으며, 지니 실시간 차트 8위, 벅스 실시간 차트 2위 등 주요 음원 플랫폼에서도 상위권을 유지하고 있다.해당 곡은 4월 초부터 3주 이상 주요 차트에서 상위권을 지키고 있다. 역주행을 넘어 롱런으로 이어지는 흐름이다. 역주행 인기에 힘 입어 딩고 뮤직 '세로 라이브'에도 등장한 도경수는 2026년 라이브 버전의 'Popcorn'으로 또 매력을 선보였다.'Popcorn'은 사랑의 설렘을 팝콘이 터지는 순간에 빗댄 감각적인 표현이 특징인 곡이다. 휘슬 사운드와 경쾌한 리듬 그리고 도경수 특유의 부드러운 음색이 더해져 대중의 사랑을 받고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr