지난 27일 방송된 '허수아비' 3회 / 사진제공=ENA

지난 27일 방송된 '허수아비' 3회 / 사진제공=ENA

지난 27일 방송된 '허수아비' 3회 / 사진제공=ENA

'허수아비' 박해수가 김환희의 죽음을 마주하며 충격 엔딩을 장식했다. 한편 '허수아비'는 현재 꾸준한 시청률 상승세 속에 좋은 흐름을 이어가고 있다.지난 27일 방송된 ENA 월화드라마 '허수아비' 3회에는 강태주(박해수 분)에게 인생의 과업이 시작된 그날의 이야기가 그려졌다. 전경호(강정우 분) 폭행 사건으로 수사에서 배제됐지만, 강태주는 차시영(이희준 분)에게 사직서를 담보로 마지막 수색 작업을 요청했다.결국 실종 상태였던 피해자의 시신을 찾은 후 강성경찰서를 떠나게 된 강태주. 그런 가운데 여고생 김민지(김환희 분)가 또 한 명의 피해자로 발견되며 역대급 반전을 선사했다. 3회 시청률은 전국 5.0% 수도권 4.8%를 기록, 분당 최고 5.4%까지 치솟으며 상승세를 이어갔다. 3회 연속 월화드라마 1위는 물론이고, 전 채널 동시간대 1위에 등극했다.강태주는 유치장 신세가 되고도 차시영이 내민 손을 뿌리쳤다. 이로써 공조는 결렬되고 차시영은 전경호 폭행 사건에 대한 책임으로 강태주의 사직서 제출을 요구했다. 그리고 선처를 구하는 김만춘(백현진 분) 팀장에게 "대신 강태주 형사, 오늘부로 모든 수사에서 배제합니다"라며 최후 통보를 내렸다. 그러나 이대로 물러날 강태주가 아니었다. 앞선 함정 수사 현장에서 구출된 생존 피해자 김미연(김계림 분)의 진술을 통해 범인이 직접 '다섯 명을 죽였다'라고 말한 사실이 밝혀졌기 때문이었다. 이에 강태주는 차시영에게 "수색 작업만 맡겨주시면 결과에 상관없이 사직서 내겠습니다"라는 파격 제안을 건네며 다시 한번 기회를 얻었다.강태주는 실종자 명단에서 최인숙(민혜수 분)을 연쇄살인사건의 세 번째 피해자로 추정했다. 이후 차시영과 함께 수색 현장에 도착했을 땐 이미 기자들이 진을 치고 기다리고 있었다. 두 사람이 고등학교 시절부터 각별한 친구 사이였다며 전경호 폭행 사건에 대한 수사 공정성 논란까지 불거진 상황이었다. 강태주는 차시영에게 "딸을 찾아드리고 싶어. 최인숙 씨 어머니께"라는 진심을 전하며, 수색 작업만 마칠 수 있도록 도와달라고 부탁했다.하지만 뒤이어 등장한 전태근(김용준 분) 군수와 전경호의 피해자 코스프레로 인해 스포트라이트가 옮겨가며 현장은 아수라장이 됐다. 다행히도 모든 상황이 일단락된 건 서지원(곽선영 분) 덕분이었다. 서지원은 차시영이 보낸 것으로 추정되는 녹음테이프의 내용을 확성기로 내보내 전경호의 실체를 폭로했다.마침내 강태주는 최인숙의 시신을 찾아 그녀의 어머니(목정윤 분) 품에 안겼고, 강성 연쇄살인사건의 담당 형사로 마지막 수사를 끝마쳤다. 강성경찰서를 떠나기로 한 강태주는 김민지를 강성문고 앞에서 우연히 마주쳤다. 김민지는 강태주가 경찰을 관뒀다는 소식에 "경찰 안 관두면 안돼요? 그냥 아저씨가 잡아줘요, 범인"이라며, 그의 손에 캐러멜 2개를 뇌물로 쥐여주고 떠났다. 그것이 김민지와 마지막 만남이 될 줄은 몰랐다. 그날 밤, 김민지 역시 친구 유정린(공아름 분)이 그랬듯이 어둠 속 허수아비를 마주하게 된 것. 싸늘한 주검이 되어 돌아온 김민지를 향한 강태주의 황망한 눈빛은 시청자들의 가슴을 먹먹하게 만들었다.한편 이날 차시영은 폭행 사건을 처리하기 위해 전경호에게 강순영과 거짓 내연 관계를 인정하도록 종용했다. 이로 인해 병원에 입원 중이던 강순영은 전경호의 아내(정혜진 분)에게 이유도 모른 채 봉변당했고, 결혼을 약속한 연인 이기범(송건희 분)에게도 끝내 이별을 통보할 수밖에 없었다.그런가 하면 함정 수사 중 범인과 대치 상황에 카메라를 꺼내 들었던 서지원의 사진도 공개돼 눈길을 끌었다. 범인이 모자와 손수건으로 얼굴을 가린 데다 초점까지 흔들린 사진이었지만, 서지원은 '범인을 특정하진 못하더라도 압박할 순 있다'라며 이를 기사에 싣기로 결심했다. 과연, 강성 연쇄살인사건의 여섯 번째 피해자가 된 김민지의 죽음이 강태주에게 어떤 변화와 각성을 가져올지 귀추가 주목된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr