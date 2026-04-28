그룹 아이브(IVE) 장원영이 배우 메릴 스트립, 앤 해서웨이와의 만남을 앞둔 모습을 공유했다. 사진=그룹 아이브(IVE) 장원영 SNS

그룹 아이브(IVE) 장원영이 배우 메릴 스트립, 앤 해서웨이와의 만남을 앞둔 모습을 공유했다. 사진=그룹 아이브(IVE) 장원영 SNS

그룹 아이브(IVE) 장원영이 배우 메릴 스트립, 앤 해서웨이와의 만남을 앞둔 모습을 공유했다. 사진=그룹 아이브(IVE) 장원영 SNS

그룹 아이브(IVE) 장원영이 배우 메릴 스트립, 앤 해서웨이와의 만남을 앞둔 모습을 공유했다. 사진=그룹 아이브(IVE) 장원영 SNS

그룹 아이브(IVE) 장원영이 배우 메릴 스트립, 앤 해서웨이와의 만남을 앞둔 모습을 공유했다. 사진=그룹 아이브(IVE) 장원영 SNS

그룹 아이브(IVE) 장원영이 배우 메릴 스트립, 앤 해서웨이와의 만남을 앞둔 모습을 공유했다.장원영은 27일 개인 채널에 빨간 구두와 검은색 하트 이모티콘을 덧붙여 여러 장의 사진을 게시했다. 공개된 사진에는 영화 '악마는 프라다를 입는다2'에 출연하는 메릴 스트립, 앤 해서웨이와의 인터뷰를 앞두고 대본을 검토하는 장원영의 모습이 담겼다.사진 속 장원영은 흑백의 대비가 강조된 의상을 착용했다. 화이트 칼라가 포함된 블랙 니트 가디건에 플리츠 미니 스커트를 매치해 차분한 분위기를 연출했다. 소파에 앉아 집중해서 대본을 확인하는 등 인터뷰 준비에 몰두하는 모습이다.레드 수트에 안경을 착용해 연륜을 드러낸 메릴 스트립, 오프숄더 블라우스와 블랙 레더 팬츠로 연출한 앤 해서웨이 사이에서 장원영은 프레피룩을 선택해 조화를 이뤘다.한편, 장원영이 속한 아이브는 18일과 20일 일본 교세라돔 오사카에서 진행된 두 번째 월드투어 'SHOW WHAT I AM'(쇼 왓 아이 엠) 공연을 마무리했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr