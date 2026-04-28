아이유, 투어스 한진/ 사진=텐아시아 DB, 플레디스 제공

그룹 TWS(투어스)가 새 앨범 ‘팔로우 챌린지’를 함께하고 싶은 아티스트로 아이유를 꼽으며 훈훈한 팬심을 드러냈다.TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)는 5번째 미니앨범 ‘NO TRAGEDY’ 발매를 앞두고 지난 27일 예스24 라이브홀에서 미디어 쇼케이스를 개최했다.앞서 ‘삐딱하게 챌린지’로 큰 화제를 모으며 청량한 이미지와 함께 챌린지 강자로 자리매김한 TWS에게 이번 활동의 챌린지 계획에 대한 질문이 이어졌다. 영재는 지난 챌린지의 폭발적인 인기에 대해 “그 정도로 큰 사랑을 받을 줄은 예상하지 못했다”며 겸손한 소감을 밝혔다.영재는 “콘텐츠 촬영과 홍보에 멤버들 모두 진심으로 임했는데, 그 노력을 대중들이 알아봐 주신 것 같다”고 덧붙였다. 이어 멤버들은 타이틀곡 ‘You, You’의 포인트 안무를 활용한 새로운 ‘팔로우 챌린지’를 소개했다.멤버들은 챌린지의 다양한 해석과 팬들의 창의적인 참여를 독려하며 기대감을 높였다. 챌린지를 함께하고 싶은 아티스트를 묻는 말에 한진은 고민 없이 아이유를 지목했다. 한진은 “평소 아이유 선배님의 음악과 출연하신 드라마를 정말 좋아한다”며 “기회가 된다면 꼭 함께 챌린지를 촬영하고 싶다”고 수줍은 팬심을 고백했다.타이틀곡 ‘You, You’는 TWS만의 청량한 사운드에 하우스 풍의 R&B 분위기를 가미한 로맨스 곡으로, 자신만의 운명을 개척하며 당당하게 사랑을 향해 나아가는 여섯 소년의 서사를 담고 있다.한편, TWS의 다섯 번째 미니앨범 ‘NO TRAGEDY’는 오늘 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.한나 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr