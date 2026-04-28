최립우, 강우진과 손잡았다…듀오 그룹 '플레어 유' 타이틀곡 공개

FNC엔터테인먼트의 신인 듀오 FLARE U(플레어 유)가 데뷔 앨범 ‘YOUTH ERROR’의 상세 정보를 공개하며 가요계 출격 준비를 마쳤다.‘보이즈 플래닛 2’ 결승에서 각각 10위와 16위를 기록했던 최립우와 강우진이 듀오 FLARE U로 재탄생했다. 대만계 한국인 멤버들로 구성된 이 듀오는 서로 다른 결함을 가진 두 청춘이 실수하고 넘어지며 성장해 나가는 서사를 보여줄 예정이다.지난 27일, 공식 SNS 채널을 통해 공개된 데뷔 미니앨범 ‘YOUTH ERROR’의 트랙리스트 포스터는 알록달록한 양말과 자유롭게 배치된 곡 제목들이 어우러져 팬들의 시선을 사로잡았다.이번 앨범에는 타이틀곡 ‘WAY 2 U’를 비롯해 ‘Hyper’, ‘Don’t Cry’, ‘MIRACLE’, ‘WOO-HOO’, ‘Playground’ 등 총 6곡이 수록된다. 듀오 그룹 특유의 폭넓은 음악적 스펙트럼을 활용해 두 멤버의 개성 넘치는 음색과 조화로운 하모니를 강조했다. 다채로운 장르를 아우르는 이번 앨범은 그들이 전하고자 하는 이야기에 대한 기대감을 높이고 있다.FLARE U는 FT아일랜드, SF9, 엔플라잉, 피원하모니 등 FNC 선배 아티스트들의 계보를 잇는다. 소속사 최초의 공식 듀오인 이들은 두 개의 불꽃이 만나 하나의 빛을 만들어낸다는 의미를 담고 있다. 특히 팀명 뒤의 ‘U’는 팬(You)과 아티스트가 함께 만드는 세상(Universe), 하나가 되는 순간(Unity), 그리고 각자의 고유함(Unique)을 상징한다.유닛이 아닌 정식 듀오 그룹이 드문 K-팝 시장에서, ‘보이즈 플래닛 2’ 당시 강력한 팬덤을 확보했던 두 사람의 조합은 벌써 큰 주목을 받고 있다. ‘Less is more’라는 말처럼, 듀오 그룹만의 차별화된 매력을 통해 새로운 트렌드를 선도할 수 있을지 귀추가 주목된다.FLARE U는 정식 데뷔에 앞서 팬들과의 첫 만남을 준비 중이다. 오는 5월 8일부터 10일까지 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 열리는 ‘KCON JAPAN 2026’에 스페셜 퍼포머로 출연하여 화려한 신고식을 치를 예정이다.한나 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr