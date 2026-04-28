걸그룹 로네츠의 마지막 생존 멤버였던 네드라 탈리 로스의 별세 소식이 전해졌다. 향년 80세. / 사진=텐아시아 DB

1960년대를 풍미한 전설적인 걸그룹 로네츠(The Ronettes)의 마지막 생존 멤버였던 네드라 탈리 로스가 별세했다.지난 26일(현지시간) 페이지식스 보도 및 로네츠 공식 SNS 채널에 따르면, 네드라 탈리 로스는 이날 오전 자택에서 가족들이 지켜보는 가운데 평온하게 눈을 감았다. 향년 80세.로네츠 측은 성명을 통해 "무거운 마음으로 네드라 탈리 로스의 별세 소식을 전한다"며 "그녀는 그녀를 알고 사랑했던 이들에게 한 줄기 빛과 같은 존재였다"고 전했다.이어 "로네츠 창립 멤버로서, 그녀의 목소리와 스타일 그리고 정신은 음악의 역사를 바꾼 사운드를 정의하는 데 기여했다"면서 "그녀가 남긴 유산은 영원히 기억될 것"이라고 애도했다.그녀의 딸 네드라 K. 로스 역시 SNS를 통해 "오늘 오전 8시 30분께 어머니가 가족의 곁에서 사랑을 느끼며 평화롭게 주님의 품으로 돌아가셨다"고 말했다. 사인은 구체적으로 밝혀지지 않았다.로네츠는 리드보컬 로니 스펙터와 언니 에스텔 베넷, 사촌인 네드라 탈리로스로 구성된 3인조 그룹이다. 이들은 1963년 프로듀서 필 스펙터와 계약한 후 '비 마이 베이비'(Be My Baby), '베이비, 아이 러브 유'(Baby, I Love You) 등 다수의 히트곡을 탄생시키며 당대 최고의 걸그룹으로 군림했다.로네츠는 1967년 해체됐다. 에스텔 베넷은 2009년 대장암 투병 끝에 67세로 별세했고, 로니 스펙터는 2022년 암으로 세상을 떠났다. 마지막 생존자였던 네드라 탈리 로스까지 이날 별세하면서 로네츠의 시대는 역사 속으로 남게 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr