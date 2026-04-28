박명수가 공식 행사에 참석해 말을 하고 있다. /사진=텐아시아DB

'말자쇼'에 출연해 박명수의 과거를 폭로한 개그맨 서경석 / 사진제공=KBS

'말자쇼'에 출연해 박명수의 과거를 폭로한 개그맨 서경석 / 사진제공=KBS

개그맨 서경석이 '말자쇼'에서 "신인인데 선배한테 호통을 치고 윽박질렀다"라며 방송인 박명수의 과거를 폭로했다.지난 27일 방송된 KBS2 예능 '말자쇼'는 '인생의 첫 경험' 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에서는 "처음 부모님과 효도 여행 다녀오고 화병만 남았는데 부모님이 또 여행 가자고 하신다"는 고민이 등장했다. '말자 할매' 김영희는 자신의 경험담을 바탕으로 가족들과의 갈등을 슬기롭게 해결하는 방법을 제안했다.김영희는 "가족은 가장 가깝지만 모든 게 처음인 관계"라며 "그렇기 때문에 부딪히는 경우가 많다"고 말했다. 그러면서 처음으로 본인과 어머니, 남동생과 함께 일본 후쿠오카·유후인 여행을 떠났던 기억을 회상했다. 김영희는 "최상급 여행을 준비했지만 후쿠오카에서 유후인으로 가는 버스를 예약하지 않아 여행 일정이 완전히 망가졌다"라며 "그때부터 가족들 눈치를 보기 시작했다"고 털어놨다.김영희는 계속되는 어머니의 불평, 애써 준비한 여행 코스를 즐기지 않고 주식 창만 보는 어머니의 모습에 결국 폭발했다고 말했다. 그는 "돈은 돈대로 쓰고 기분 상한 여행이 됐다. 다른 좋은 곳을 모시고 가도 주식 창만 보신다. 말 한마디에 자식 마음이 울고 웃는다는 걸 부모님들이 알아주셔야 한다"고 조언했다.이날 게스트 서경석은 동기 박명수에 대한 에피소드를 전했다. 서경석은 "데뷔 초 이윤석과 내가 인기가 있었을 때 상대적으로 박명수는 인기가 떨어졌었는데, 그때도 박명수는 잘될 것 같다고 생각했다"고 회상했다. 그는 "박명수는 신인인데 선배한테 호통을 치고 윽박질렀다. 그래서 많이 혼났다. 그런데 옆에서 보면 정말 웃겼다. 언젠가 시대를 제대로 만나면 박명수만의 코미디가 빛날 거라고 생각했다"고 말해 웃음을 자아냈다.서경석은 "박명수는 굉장히 성실한 사람이었다. 구두쇠라고 하는 사람도 있지만 쓸 땐 쓰고 허투루는 안 쓰는 사람이었다. 당시 나이트클럽 행사를 열심히 해서 우리끼리 '양말은 펑크 나도 행사는 펑크 안 낸다'고 말할 정도였다"고 덧붙였다.이밖에 이날 방송에서는 특별한 '처음'을 경험한 관객들과 함께 웃음꽃을 피웠다. '전국노래자랑' 첫 도전에서 예선 탈락한 여자 관객이 예선 당시 선보였던 무대를 선보여 웃음바다를 만들었고, 교관·선배 앞에만 서면 얼어버린다는 공군 학군단 후보생 3인에게 예능 '진짜 사나이' 출신 서경석이 경례 잘하는 방법을 특강해 눈길을 끌었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr