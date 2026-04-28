플레어 유 트랙리스트/ 사진 제공=FNC

신인 보이 그룹 플레어 유(FLARE U)가 데뷔 앨범 트랙리스트를 선보였다.소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 27일 공식 SNS를 통해 플레어 유 미니 1집 'YOUTH ERROR'(유스 에러)의 트랙리스트 포스터를 공개했다. 공개된 포스터에는 알록달록한 양말과 함께 수록곡들의 제목이 자유롭게 나열됐다.트랙리스트 포스터에 따르면 이번 데뷔 앨범에는 총 6곡이 수록되어 있다. 타이틀곡 'WAY 2 U'(웨이 투 유)부터 'Hyper'(하이퍼), '우니까 (Don't Cry)', 'MIRACLE'(미라클), 'WOO-HOO'(우-후), '놀이터 (Playground)'까지 담긴다.다음 달 13일 데뷔를 앞둔 플레어 유는 Mnet '보이즈 2 플래닛'을 통해 남다른 케미스트리를 보여준 최립우와 강우진으로 구성된 듀오다. 이들은 데뷔 앨범 'YOUTH ERROR'를 통해 플레어 유만의 청춘 서사를 풀어낼 예정이다.플레어 유의 팀명은 두 개의 반짝임이 만나 하나의 빛을 이루는 순간을 뜻한다. 'U'는 팬과 아티스트가 서로의 에너지가 되어 만들어가는 하나의 세계를 상징하며, You(팬), Universe(함께 만들어가는 세계), Unity(하나가 되는 순간), Unique(각자의 개성)라는 의미다.플레어 유는 데뷔를 앞두고 5월 8일부터 10일까지 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 진행되는 'KCON JAPAN 2026'(케이콘 재팬 2026)의 스페셜 퍼포머로 나선다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr