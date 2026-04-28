"TWS의 이야기는 해피엔딩"… 지훈이 던진 사랑 이야기

TWS 'NO TRAGEDY' 미디어 쇼케이스 지훈 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트(하이브)

그룹 TWS(투어스)가 이번 컴백 콘셉트로 ‘청춘 로미오’를 내세운 이유를 밝히며, 고전 ‘로미오와 줄리엣’의 비극적 서사와 차별화된 “우리들만의 해피엔딩”을 예고했다.6인조 ‘청춘 로미오’(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)는 5번째 미니앨범 ‘NO TRAGEDY’ 발매를 앞두고, 지난 27일 예스24 라이브홀에서 미디어 쇼케이스를 열고 본격적인 활동의 서막을 알렸다.이번 앨범의 콘셉트는 고전 비극의 주인공 ‘로미오’에게서 착안했다. 특히 타이틀곡 ‘You, You’ 뮤직비디오에는 원작의 ‘star-crossed lovers(비극적인 운명의 연인들)’라는 문구를 변주한 ‘star-crushing lovers’라는 표현이 등장해 눈길을 끈다. 사랑과 청춘을 노래하는 앨범에 왜 비극적 결말의 대명사인 로미오를 차용했는지에 대한 취재진의 질문이 이어졌다.이에 대해 경민은 “로미오의 서사가 비극으로 끝나는 것은 사실이지만, 우리의 이야기는 해피엔딩”이라며 “사랑을 대하는 로미오의 진심과 그 열정적인 표현 방식에서 우리와의 연결 고리를 발견했다”고 설명했다.지훈 역시 “두 캐릭터 모두 사랑 앞에서 그 누구보다 진심이다. 감정을 숨기지 않고 100% 쏟아내는 모습이 닮았다”고 부연하며 “하지만 결정적인 차이는 결말이다. 원작의 비극과 달리 TWS는 해피엔딩을 써 내려갈 것”이라며 당찬 포부를 밝혔다.타이틀곡 ‘You, You’는 TWS 특유의 청량한 사운드에 하우스 풍의 R&B 리듬을 가미한 트랙으로, 스스로 운명을 개척하며 자신만의 방식으로 사랑을 완성해 나가는 여섯 소년의 성장 서사를 담아냈다.한편, TWS의 다섯 번째 미니앨범 ‘NO TRAGEDY’는 오늘 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 전격 공개된다.한나 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr