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디즈니+ 오리지널 시리즈 '골드랜드'

배우 김성철이 박보영에게 하루종일 '누나'라고 불렀다는 후문이다.27일 오전 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '골드랜드' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 박보영, 김성철, 이현욱, 김희원, 문정희, 이광수, 김성훈 감독이 참석했다.이날 박보영은 "캐릭터가 행복하게 자란 친구는 아니어서 (감독님이) 체중을 감량했으면 좋겠다고 하셨다. 금을 가지고 도망치는 부분들이 꽤 많아서 얼굴이 말랐으면 좋겠다고 하셔서 감량도 했다. 메이크업도 거의 안했으면 좋겠다고 하셨다. 처음에는 '조금은 해야하지 않나' 해서 하다가 나중에는 거의 안 했다"고 설명했다.이어 김성철에 대해 "제니씨 노래('라이크 제니')에 '제니' 부분을 노래로 '누나 누나'라고 부르더라. 살면서 '누나' 소리를 제일 많이 들어봤다. 나에게 동생이 있다면 이런 동생이 있으려나 싶을 정도다"라고 말하며 작품 속 남매 케미를 기대케했다.한편 ‘골드랜드’는 밀수 조직의 1500억 금괴를 손에 넣은 희주(박보영 분)가 금을 독차지하기 위해 사투를 벌이는 생존 스릴러다. 작품은 총 10부작으로, 오는 29일부터 매주 2회씩 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr