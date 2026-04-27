'조선의 사랑꾼'에서 돌발성 난청으로 병원을 찾는 가수 배기성 / 사진제공=TV조선

'조선의 사랑꾼'에서 돌발성 난청으로 병원을 찾는 가수 배기성 / 사진제공=TV조선

'조선의 사랑꾼'에서 가수 배기성이 돌발성 난청으로 병원을 찾는다.27일 방송되는 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 돌발성 난청으로 고생 중인 배기성이 "의사 선생님이 6개월까지 안 들리면 장애 진단을 받을 수도 있다고 했다"라며 청각 장애의 기로에 서 있다는 근황을 밝혀 충격을 자아낸다. 심지어 그는 "소리가 조금이라도 들려야 보청기를 낄 수 있다. 인지할 수 있는 정도의 소리가 아니면, 인공 와우 수술을 해야 한다"고 털어놓는다.이를 지켜보던 스튜디오의 김국진은 "(인공 와우 수술을 하면) 소리가 기계음처럼 들린다. 그것도 적응해야 한다"라며 가수에게 매우 힘겨운 일을 겪는 배기성에게 안타까움을 표한다. 이에 최성국은 "배기성 씨 정말 대단하시다. 어떻게 저렇게 밝게 사시느냐"며 배기성의 긍정적인 사고에 감탄한다. 강수지 또한 "원래 저 정도면, 병원에서 안정제를 줄 수밖에 없다. 너무 괴로워서 일상생활을 못 한다"라며 배기성이 겪고 있을 고통에 깊이 공감한다.'조선의 사랑꾼'은 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr