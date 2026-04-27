'조선의 사랑꾼'에서 돌발성 난청으로 병원을 찾는 가수 배기성 / 사진제공=TV조선
'조선의 사랑꾼'에서 돌발성 난청으로 병원을 찾는 가수 배기성 / 사진제공=TV조선
'조선의 사랑꾼'에서 가수 배기성이 돌발성 난청으로 병원을 찾는다.

27일 방송되는 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 돌발성 난청으로 고생 중인 배기성이 "의사 선생님이 6개월까지 안 들리면 장애 진단을 받을 수도 있다고 했다"라며 청각 장애의 기로에 서 있다는 근황을 밝혀 충격을 자아낸다. 심지어 그는 "소리가 조금이라도 들려야 보청기를 낄 수 있다. 인지할 수 있는 정도의 소리가 아니면, 인공 와우 수술을 해야 한다"고 털어놓는다.
'조선의 사랑꾼'에서 돌발성 난청으로 병원을 찾는 가수 배기성 / 사진제공=TV조선
'조선의 사랑꾼'에서 돌발성 난청으로 병원을 찾는 가수 배기성 / 사진제공=TV조선
이를 지켜보던 스튜디오의 김국진은 "(인공 와우 수술을 하면) 소리가 기계음처럼 들린다. 그것도 적응해야 한다"라며 가수에게 매우 힘겨운 일을 겪는 배기성에게 안타까움을 표한다. 이에 최성국은 "배기성 씨 정말 대단하시다. 어떻게 저렇게 밝게 사시느냐"며 배기성의 긍정적인 사고에 감탄한다. 강수지 또한 "원래 저 정도면, 병원에서 안정제를 줄 수밖에 없다. 너무 괴로워서 일상생활을 못 한다"라며 배기성이 겪고 있을 고통에 깊이 공감한다.

'조선의 사랑꾼'은 이날 오후 10시에 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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