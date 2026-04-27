고 김수미 / 사진=텐아시아 DB

뮤지컬 '친정엄마' 제작사가 고 김수미와 원로 배우 이효춘의 출연료를 지급하지 않았다는 주장이 제기되며 파장이 커지고 있다.27일 한국연예매니지먼트협회(연매협) 특별기구 상벌조정윤리위원회와 한국방송연기자노동조합(한연노)은 제작사를 향해 즉각적인 미지급금 지급을 촉구하며, 미이행 시 업계 퇴출까지 추진하겠다고 경고했다.연매협 상벌위와 한연노는 공동 입장문을 통해 "앞서 지난 13일 공식 보도자료를 통해 문제 해결을 요구했지만, 현재까지 제작사 측은 어떠한 해결 방안이나 입장 표명 없이 묵묵부답으로 일관하고 있다"고 밝혔다. 이어 "조사 결과 고 김수미의 미지급 출연료는 총 1억6000만 원으로 확인됐다"고 주장했다.또한 이효춘 역시 출연료를 받지 못한 채 공연에 참여했다고 전했다. 단체 측은 "이효춘은 제작사 대표를 믿고 출연을 강행했으나 결과적으로 출연료 전액을 단 한 푼도 받지 못했다"며 피해 사실을 확인했다고 설명했다.배우들뿐 아니라 현장 스태프들의 임금 체불 의혹도 제기됐다. 단체 측은 무대·음향·조명·소품 등 제작 현장 인력들의 임금 역시 제대로 지급되지 않았다는 주장이 나오고 있다며 사안이 확대되고 있다고 지적했다.연매협 상벌위와 한연노는 제작사가 요구 사항을 이행하지 않을 경우 강경 대응에 나서겠다는 방침이다. 이들은 해당 제작사를 '불량 제작사'로 지정해 관련 단체에 회람하고, 미지급 문제가 해결될 때까지 회원사들에 캐스팅 업무 협조 중단을 공지하겠다고 밝혔다. 사실상 업계 활동 전반을 막는 수준의 제재를 예고한 셈이다.이번 사태는 공연계 고질병으로 꼽혀온 출연료·임금 체불 문제가 다시 수면 위로 떠올랐다는 점에서 주목된다. 특히 고인이 된 배우와 원로 배우까지 피해를 입었다는 주장까지 나오면서 도의적 책임론도 커지는 분위기다.다만 현재까지 제작사 측 공식 입장은 나오지 않은 상태다. 향후 제작사 해명 여부와 실제 미지급금 해결 과정에 관심이 쏠린다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr