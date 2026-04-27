사진=유튜브 채널 '광산김씨패밀리' 캡처

사진=유튜브 채널 '광산김씨패밀리' 캡처

배우 김승현의 딸 수빈 양이 할머니의 칠순을 맞아 마음을 담은 선물을 전했다.26일 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'에는 '백옥자 여사가 나이를 먹어도 행복한 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 칠순을 맞은 백옥자 씨를 위해 김승현 가족이 모였다. 수빈 양은 "오늘 아주 특별한 날이다. 우리 (백옥자) 여사님이 벌써 칠순이 되셨다. 그래서 특별하게 출장 서비스를 왔다"고 말했다. 이어 할머니에게 메이크업을 해주며 훈훈한 분위기를 자아냈다.백옥자 씨는 입고 있던 재킷을 가리키며 "이 재킷도 수빈이가 백화점에서 돈을 많이 썼다. 싼 것도 예쁜 게 많은데 왜 굳이 돈을 많이 썼냐고 했다"며 손녀 자랑을 했다. 이어 "눈물이 나려고 했다. 키운 보람이 있구나"라며 감격스러운 마음을 전했다.수빈 양은 칠순을 맞은 할머니를 위해 명품 스카프와 명품 가방을 선물로 준비했다. 백옥자 씨는 "큰일 났다. 수빈이가 돈을 너무 많이 썼다"라고 말했다. 이에 수빈 양은 "나 이번 달 거지다. 이제 돈 없다"고 답해 웃음을 자아냈다.한편, 김승현은 과거 여자친구와 사이에서 첫째 딸 수빈 양을 품에 안았다. 이후 홀로 딸을 키우며 지내던 그는 2020년 방송작가 장정윤과 결혼해 둘째 딸을 얻으며 두 아이의 아버지가 됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr