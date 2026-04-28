권유리(소녀시대 유리)가 연극 'THE WASP(말벌)'의 마지막 공연까지 뜨거운 환호를 이끌었다./사진제공=SM엔터테인먼트

권유리(소녀시대 유리)가 연극 'THE WASP(말벌)'의 마지막 공연까지 뜨거운 환호를 이끌었다./사진제공=SM엔터테인먼트

권유리(소녀시대 유리)가 연극 'THE WASP(말벌)'의 마지막 공연까지 뜨거운 환호를 이끌었다.권유리는 심리 스릴러 연극 'THE WASP(말벌)'에서 다섯 번째 아이를 밴 채 빈곤의 굴레가 이어지는 삶의 풍파 속 거친 생존을 이어가는 '카알라' 역을 맡아 강렬한 연기를 선보였다.권유리는 반전에 반전을 거듭하는 이야기 속에서 서서히 고조되는 인물의 감정선을 미세한 결 하나 놓치지 않는 연기로 압도적인 몰입감을 선사, 관객의 시선을 끝까지 붙들며 막이 내려간 이후에도 긴 여운을 남겼다.권유리는 다섯 번째 아이를 밴 상태인 캐릭터를 소화하기 위해 임산부 체험복을 직접 구입해 일상의 움직임을 몸에 익히는 등 이해도를 높이려 했고, 연습실 인근에 숙소를 마련해 밀도 높은 연습에 매진하며 자신만의 캐릭터를 구축해냈다.권유리는 지난 26일 마지막 공연에서 "많은 사랑을 보내주신 관객분들 그리고 저와 함께한 세 명의 '헤더'에게 진심으로 감사드린다. 좋았던 추억을 가슴 깊이 간직한 채 또 다른 무대에서 인사드릴 그날을 기다리겠다"라고 소회를 전했다.이처럼 철저한 준비 과정을 바탕으로 성공적인 변신을 이뤄낸 권유리는 연기는 물론 예능까지 전방위 활약을 펼치며 높은 주목을 얻고 있는 만큼, 앞으로 또 어떠한 새로운 모습으로 찾아올지 기대감이 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr