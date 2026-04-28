래퍼 이영지가 눈 밑 지방 재배치 수술 이후의 근황을 공유했다. 사진=래퍼 이영지 SNS

래퍼 이영지가 눈 밑 지방 재배치 수술 이후의 근황을 공유했다.이영지는 지난 27일 개인 SNS 계정에 "즐거운 하루"라는 문구와 함께 사진 한 장을 게시했다.이날 공개된 사진 속 이영지는 차량 조수석 거울에 비친 자신의 모습을 촬영하며 미소를 띤 모습이다.최근 이영지의 '눈 및 지방 재배치 시술' 사실은 팬들 사이에서 화제가 됐다. 앞서 이영지는 세븐틴 유닛 부석순의 공연에 게스트로 나서 '파이팅해야지' 무대를 함께했다. 공연 내내 선글라스를 벗지 않았던 이유에 대해 이영지는 "선배님들 콘서트 오는데 예의 없게 선글라스를 끼고 온 게 아니다. 며칠 전 눈 밑 지방 재배치를 해서 어쩔 수 없었다. 하늘 같은 선배님들인데 오해하실까봐 말한다"라고 설명했다.팬 전용 소통 플랫폼에서도 관련 내용을 직접 언급했다. 이영지는 "(눈 밑 지방 재배치 수술을) 조장하려는 것처럼 보일까 말 안 하려고 했다. 내 인생 처음이자 마지막이다. 4년 고민하다가 했다"라고 밝혔다.한편, 이영지는 최근 구독자 407만 명을 보유한 유튜브 채널 '차린건 쥐뿔도 없지만'의 복귀 소식을 전하며 활동 재개를 알렸다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr