'21세기 대군부인'에 출연 중인 배우 공승연 / 사진제공=MBC

'21세기 대군부인'에 출연 중인 배우 공승연 / 사진제공=MBC

배우 공승연이 '21세기 대군부인'에서 열연하고 있다. 한편 '21세기 대군부인'이 공개된 뒤 공승연의 연기에 대한 호평이 쏟아지고 있다.지난 24, 25일 방송된 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 5, 6회에서는 아들 윤을 태운 성희주(아이유 분)의 차량 사고로 이안대군(변우석 분)의 혼인이 중단된 가운데, 자신을 이용한 이안대군으로 인해 위기를 맞은 윤이랑(공승연 분)이 끝내 반격에 나서며 판세를 뒤집는 모습이 그려졌다.이날 윤이랑은 윤의 사고 소식을 듣고 급히 병원을 찾았고 크게 다치지 않은 윤을 보며 안도했다. 하지만 쉽게 손을 대지 못할 만큼 걱정하며 모성애를 보여줬다. 이후 자신이 주최한 내진연을 앞두고 혼인을 파기하는 대신 성희주를 연회에 초대해 달라는 이안대군의 부탁을 들어줬지만, 오히려 윤의 혼인 승낙까지 받아내며 흔들리는 윤이랑의 장면이 그려졌다.그런 윤이랑에게 이안대군은 선왕(성준 분)의 유지를 바꿨던 과거까지 알고 있다고 압박하며 그를 궁지로 몰았다. 이에 윤이랑은 부친 윤성원(조재윤 분)에게 "성희주가 대군의 약점이 될 테니 손댈 수 있는 거리에 두는 게 좋지 않겠습니까"라고 말하며 또 다른 계략을 예고했다.극 말미 윤이랑은 성희주와의 저녁 자리를 마련, 이안대군에게 윤의 앞길을 막지 말라고 경고하며 예상치 못한 반격에 나섰다. 여기에 과거 아버지에게 받았던 이안대군의 상처까지 건드리는 역공을 펼쳐 긴장감을 최고조로 끌어올렸다. 원하는 것을 얻기 위해 흐름을 뒤집는 윤이랑의 반격은 시청자들을 숨죽이게 만들었다.이 과정에서 공승연은 캐릭터와 혼연일체 된 연기로 압도적인 몰입감을 선사했다. 아들 윤의 왕위를 지키기 위해 시종일관 이안대군과 성희주를 경계하며 표정과 눈빛, 미세한 감정의 변화까지. 윤이랑의 분노와 감정을 생생하게 담아냈다. 공승연이 이안대군과 성희주를 넘어 아들 윤을 권력의 정점으로 올릴 수 있을지 관심이 쏠린다.'21세기 대군부인'은 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr