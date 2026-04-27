서경석이 인기 비결을 밝혔다./사진제공=KBS

서경석이 인기 비결을 밝혔다./사진제공=KBS

'말자쇼'에 서울대학교 출신 '개그계 원조 뇌섹남' 서경석이 출연한다.27일 오후 9시 30분 방송되는 KBS2 '말자쇼'는 '인생의 첫 경험' 특집으로 꾸며진다. 이날 게스트로는 '서울대 출신 1호 개그맨' 서경석이 출격해 다양한 경험담을 풀어놓을 예정이다.서경석은 1993년 데뷔 직후 신동엽, 박수홍 등과 함께 '개그계 3대장'으로 불리며 어마어마한 인기를 누렸던 개그맨이다. 특히 조혜련, 김효진, 안선영 등 개그우먼들이 짝사랑했던 남자로도 알려져 있다. 이날 서경석은 희극인실의 사랑을 독차지했던 과거를 전하며, 자신이 생각하는 인기 비결을 솔직하게 공개한다.서경석은 한국어교원 자격증 획득, 공인중개사 합격에 이어 지난해 한국사능력검정시험에서 연예인 최초로 만점을 받은 뇌섹남이다. 그런 그가 입시 낙방과 결별로 우울증을 경험했다는 한 방청객에게 진심 어린 조언을 건넨다.서경석은 이날 "나는 헛똑똑이"라고 고백해 시선을 집중시킨다. 그는 "친동생처럼 여겼던 사람들에게 배신을 당한 적이 있다"며 "돈을 빌려줬다가 사람도 잃고, 돈도 잃었다"고 털어놓는다. 그러면서 "형처럼 해결해 주고 싶은 책임감이 있었다"고 설명한다.서경석은 이와 관련해 오은영 박사로부터 매서운 처방을 받았다고 밝혀 관심을 끈다. 과연 서경석의 정신을 번쩍 차리게 했던 오은영 박사의 처방은 무엇이었을지 궁금증을 자극한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr