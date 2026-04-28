루시 '전체관람가' MV 티저 갈무리/ 사진 제공=미스틱스토리

밴드 루시(LUCY)가 컴백을 하루 앞두고 뮤직비디오 티저를 공개했다.루시(신예찬, 최상엽, 조원상, 신광일)는 지난 27일 공식 유튜브 채널을 통해 정규 2집 'Childish'의 타이틀곡 '전체관람가'의 뮤직비디오 티저를 게재했다.영상에는 루시의 데뷔곡 '개화(Flowering)'를 시작으로 '히어로', '아지랑이', '빌런', '잠깨' 등 대표곡들을 배경으로 그간의 발자취가 담겼다.정식 데뷔 전 공개된 'LUCY : traveler & guide' 프롤로그 필름을 연상시키는 기차가 다시 한번 등장해 눈길을 끌었다. 굳은 표정으로 기차에 올라탄 네 멤버는 이내 밝아진 얼굴로 루시의 시작을 알린 'LUCY ISLAND'에 도착했다. 이어 초원 위 환한 미소로 자유롭게 연주하며 청량한 에너지를 발산했다.루시는 정규 2집 'Childish'를 통해 정규 1집 'Childhood'의 시리즈를 연결, 삭막한 현실 속 동심을 찾아가는 여정을 그린다. 데뷔 이래 루시의 모든 앨범을 프로듀싱한 조원상이 이번 앨범 역시 작업 전반을 주도적으로 이끌었으며 신예찬, 최상엽, 신광일도 수록곡 작사, 작곡에 이름을 올렸다. 타이틀곡 '전체관람가'를 포함해 다채로운 장르의 15개 트랙이 수록됐다.루시의 정규 2집 'Childish'는 오는 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 오는 5월 16~17일에는 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 단독 콘서트 'LUCY 9th CONCERT 'ISLAND''를 연다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr