(왼쪽)배우 이민정-이병헌 부부 그리고 (오른쪽)딸과 산책 중인 이병헌. / 사진=이민정 SNS

배우 이민정-이병헌 부부가 여유로운 근황을 알렸다.이민정은 지난 26일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 분홍색 하트 이모티콘과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이병헌이 늦둥이 딸의 손을 잡고 산책에 나선 모습. 특히 딸은 우아하면서도 캐주얼한 패션을 완성했고, 부친 이병헌의 골반까지 키가 훌쩍 자라 눈길을 끌었다.한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 최근 MBC 예능 프로그램 '1등들'에서 MC로 활약했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr