사진 = 송혜교 인스타그램

사진 = 송혜교 인스타그램

사진 = 송혜교 인스타그램

사진 = 송혜교 인스타그램

배우 송혜교의 압도적인 아름다움이 팬들의 마음을 설레게 한다.최근 송혜교는 자신의 인스타그램에 'chaumetofficial' 계정 해시태그와 함께 사진을 게시했다.공개된 사진 속 송혜교는 잔디가 깔린 정원과 석조 건물이 보이는 공간에 서서 연한 피치 컬러의 롱드레스를 입고 있다. 한쪽 어깨를 드러낸 디자인과 레이스 디테일이 자연스럽게 이어지며 목에는 볼드한 목걸이를 매치해 시선을 끈다. 두 손을 모은 자세와 길게 떨어지는 드레스 라인이 어우러지며 전체적인 실루엣이 부드럽게 이어진다.이어진 사진에서 송혜교는 나무 옆에 서서 고개를 살짝 돌린 채 시선을 옆으로 보내고 있다. 같은 드레스와 액세서리를 유지한 상태에서 자연광을 받은 얼굴선이 또렷하게 드러나며 배경의 건물과 어우러진 차분한 분위기가 이어진다.다른 사진에서 송혜교는 실내 공간에서 테이블에 앉아 스푼을 입가에 가져간 채 시선을 위로 향하고 있다. 따뜻한 조명 아래 드레스 상단의 레이스 디테일과 목걸이가 더욱 강조되며 테이블 위 식기와 주변 인물들이 함께 담겨 자연스러운 식사 장면이 이어진다.이어진 사진에서 송혜교는 꽃 장식과 촛불이 놓인 테이블에 앉아 정면을 바라보고 있다. 유리잔과 접시가 놓인 자리에서 팔을 테이블 위에 올린 자세로 차분한 표정을 유지하며 따뜻한 색감의 실내 분위기가 자연스럽게 이어진다.한편 1981년생으로 45세인 송혜교는 1996년 데뷔해 30년차를 맞았다. 송혜교는 올해 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'로 시청자를 만날 예정이다. 작품은 노희경 작가 신작으로, 야만과 폭력이 판치던 1960~1980년대 한국 연예계를 배경으로 한다. 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리가 다뤄진다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr