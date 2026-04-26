사진 = 송혜교 인스타그램
사진 = 송혜교 인스타그램
배우 송혜교의 압도적인 아름다움이 팬들의 마음을 설레게 한다.

최근 송혜교는 자신의 인스타그램에 'chaumetofficial' 계정 해시태그와 함께 사진을 게시했다.

공개된 사진 속 송혜교는 잔디가 깔린 정원과 석조 건물이 보이는 공간에 서서 연한 피치 컬러의 롱드레스를 입고 있다. 한쪽 어깨를 드러낸 디자인과 레이스 디테일이 자연스럽게 이어지며 목에는 볼드한 목걸이를 매치해 시선을 끈다. 두 손을 모은 자세와 길게 떨어지는 드레스 라인이 어우러지며 전체적인 실루엣이 부드럽게 이어진다.
사진 = 송혜교 인스타그램
사진 = 송혜교 인스타그램
이어진 사진에서 송혜교는 나무 옆에 서서 고개를 살짝 돌린 채 시선을 옆으로 보내고 있다. 같은 드레스와 액세서리를 유지한 상태에서 자연광을 받은 얼굴선이 또렷하게 드러나며 배경의 건물과 어우러진 차분한 분위기가 이어진다.
사진 = 송혜교 인스타그램
사진 = 송혜교 인스타그램
다른 사진에서 송혜교는 실내 공간에서 테이블에 앉아 스푼을 입가에 가져간 채 시선을 위로 향하고 있다. 따뜻한 조명 아래 드레스 상단의 레이스 디테일과 목걸이가 더욱 강조되며 테이블 위 식기와 주변 인물들이 함께 담겨 자연스러운 식사 장면이 이어진다.

이어진 사진에서 송혜교는 꽃 장식과 촛불이 놓인 테이블에 앉아 정면을 바라보고 있다. 유리잔과 접시가 놓인 자리에서 팔을 테이블 위에 올린 자세로 차분한 표정을 유지하며 따뜻한 색감의 실내 분위기가 자연스럽게 이어진다.
사진 = 송혜교 인스타그램
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한편 1981년생으로 45세인 송혜교는 1996년 데뷔해 30년차를 맞았다. 송혜교는 올해 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'로 시청자를 만날 예정이다. 작품은 노희경 작가 신작으로, 야만과 폭력이 판치던 1960~1980년대 한국 연예계를 배경으로 한다. 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리가 다뤄진다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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