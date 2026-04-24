사진 제공=(주) 블루개러지

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 SKZOO(스키주)와 함께하는 글로벌 팝업 스토어를 서울에서 처음으로 개최한다.스트레이 키즈는 24일부터 5월 3일까지 서울시 성동구에서 'Stray Kids [SKZOO EVERYWHERE ALL AROUND THE WORLD in SEOUL] POP-UP STORE'(스트레이 키즈 [스키주 에브리웨어 올 어라운드 더 월드 인 서울] 팝업 스토어)를 연다.스트레이 키즈 공식 캐릭터 SKZOO와 전 세계를 여행하는 콘셉트의 이번 팝업스토어는 서울을 시작으로 글로벌 주요 도시에서 순차 전개된다. 특히 각 도시의 랜드마크와 특색을 반영한 구성으로 지역별 색다른 재미를 더할 전망이다.서울 팝업 스토어는 체크인 카운터부터 보안 검색대, 면세점, 비행기 탑승 통로, 출국 게이트까지 공간 전체를 실제 공항처럼 꾸미고 여행을 시작하는 듯한 몰입감을 선사한다. 입장객 전원에게는 여권과 보딩패스 기념품을 제공하며, 방문 인증 사진을 SNS에 게시한 관람객에게는 러기지 스티커 서울 에디션을 증정한다.총 21종의 다양한 MD를 비롯해 체험형 이벤트도 마련되어 만족도를 높인다. SKZOO의 이륙을 위해 연료 게이지를 채우는 'FAST TRACK : FUELING UP'(패스트 트랙 : 퓨얼링 업), 전 세계 스테이(팬덤명: STAY)의 발자취를 확인할 수 있는 'BOARDING LOG : MESSAGE WALL'(보딩 로그 : 메시지 월) 등 풍성한 볼거리와 즐길 거리가 팬심을 달굴 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr