[공식] 박지훈·이준호, 결국 맞붙었다…'백상' 남자 인기상 격돌, "12일간 투표 진행"

이준호, 박지훈이 '백상' 인기상 후보에 올랐다./사진=텐아시아DB

'제62회 백상예술대상 with 구찌' 네이버 인기상 투표가 24일부터 시작된다.24일 백상예술대상 사무국은 "이날 오후 12시부터 5월 5일 오후 11시 59분(KST)까지 12일간 네이버 인기상 투표를 진행한다"고 밝혔다.'네이버 인기상'은 방송 부문 최우수 연기상·조연상·신인 연기상·예능상, 영화 부문 최우수 연기상·조연상·신인 연기상·연극 부문 연기상, 뮤지컬 부문 연기상에 오른 후보자들 가운데 최다 득표한 남·녀 각각 1인을 선정한다. 남자 41명, 여자 38명이 후보에 올랐다. 후보 중에는 이준호, 박지훈, 윤아, 기안84, 신혜선, 박보영, 이채민, 김고은 등이 있어 치열한 경쟁을 예상케 한다.투표는 기술과 서비스로 세상의 모든 가능성을 연결하는 대한민국 대표 포털 네이버(NAVER)에서 진행된다. 계정당 1일 남·녀 부문별 1표씩 무료 투표가 가능하다. 매일 자정 투표권이 재발급된다.투표 기간 중 '제62회 백상예술대상 with 구찌' 네이버 공식 라운지를 통해 '네이버 인기상' 투표 인증샷을 게시한 참여자 중 추첨을 통해 시상식 관람 티켓(1인 1매)을 제공할 예정이다. 이벤트 상세 내용은 공식 라운지를 통해 확인 가능하다.'제62회 백상예술대상 with 구찌'는 오는 5월 8일 오후 7시 50분 서울 강남구 코엑스 D홀에서 열린다. 신동엽·수지·박보검이 MC를 맡았다. JTBC·JTBC2·JTBC4에서 동시 생중계, 네이버에서 디지털 독점 생중계된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr