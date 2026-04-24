10만원 더 저렴한 걸로 바꿔치기…‘모수’ 측 ”사안 엄중하게 받아들여”

안성재 셰프가 운영하는 파인다이닝 레스토랑 '모수 서울'(이하 모수)에서 '와인 바꿔치기' 논란에 사과문을 게재했다.23일 모수 측은 통해 "와인 페어링 서비스 과정에서 고객님께 정확한 안내가 이뤄지지 않아 혼선을 드리고 이후 응대 과정에서도 충분한 설명을 드리지 못해 큰 실망을 안겨 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.그러면서 "안성재 셰프를 비롯한 저희 팀 모수 전원은 이번 사안을 매우 엄중하게 받아들이고 있다. 서비스 전반을 점검하고 재발 방지를 약속 드립니다"며 "보여주기식 사과에 그치지 않고, 진정성 있는 자세로 고객님과의 신뢰를 다시 쌓아 나가겠다"고 적었다.모수에 방문한 A씨는 당초 80만원 상당 2000년 빈티지 와인이 메인 요리와 함께 제공될 예정이었으나 담당 소믈리에가 10만원 더 저렴한 2005년 빈티지 와인으로 잘못 서빙했다고 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr