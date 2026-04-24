코미디언 김준호가 사과 하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

유튜브 채널 ‘준호 지민’에서는 배우 유지태가 게스트로 출연해 김준호, 김지민 부부와 함께 유쾌한 추억 여행을 떠났다. / 사진 제공 : 유튜브 영상 캡처

코미디언 김준호, 김지민 부부가 대학 동기인 유지태와 과거 추억부터 결혼 생활의 솔직한 고민을 나눴다.지난 23일 공개된 유튜브 채널 '준호 지민'에서는 배우 유지태가 게스트로 출연해 김준호, 김지민 부부와 함께 유쾌한 추억 여행을 떠났다.이날 김준호와 김지민은 게스트 맞춤형 사극 의상을 입고 등장해 시선을 사로잡았다. 김준호는 김지민을 향해 "꽃분아"라고 부르며 상황극을 시도했다. 이에 김지민은 "나는 꽃분이가 아니라 울분이요"라며 재치 있게 응수해 뼛속까지 코미디언 부부다운 유쾌함을 과시했다.이어 김준호의 절친인 배우 유지태가 등장하자 분위기는 더욱 달아올랐다. 김준호는 영화 '왕과 사는 남자' 속 유지태의 명대사인 "쳐라. 죽을 때까지 쳐라"를 흉내 내며 반가움을 표했다. 대학 시절 동거까지 했을 정도로 막역한 사이인 김준호와 유지태의 과거 일화도 공개됐다. 특히 유지태는 당시 여성들이 자신에게 관심을 가졌다가도 결국에는 유쾌한 김준호에게로 갔다며 그의 인기를 증언해 놀라움을 자아냈다.또한 김준호의 학력에 대한 유쾌한 설전도 이어졌다. 김지민은 공부가 아닌 실기로만 대학에 합격한 것이 아니냐는 농담 섞인 의구심을 보였다. 유지태는 이를 적극 해명하며 김준호의 실력을 입증했다. 이 과정에서 김준호는 과거 영화감독을 꿈꾸며 진지했던 모습과 대조되는 천진난만한 매력을 발산하며 웃음을 자아내기도.한편 김지민은 김준호의 '찐팬' 면모를 폭로하며 입담을 과시했다. 두 사람이 함께 영화 '왕과 사는 남자'를 관람할 당시, 김준호가 화면 속 유지태를 보고 "어, 지태다"라고 멋쩍게 반응했다고 회상했다. 김지민은 이를 두고 김준호를 "찐따 팬"이라 칭하며 귀여운 일화를 전했다.한편 김준호는 결혼 생활의 진중한 속내를 털어놓았다. 그는 "아기가 생겨 책임감과 여러 가지로 무거워지면 까불기가 쉽지 않거든"이라며 걱정을 내비쳤다. 이에 김지민은 "결혼 전 장난기 가득했던 모습이 좋았는데, 결혼하면서 자연스레 철이 들어버렸다"고 답했다. 그러자 김준호는 기다렸다는 듯 다시 '준쪽이' 모드로 돌입해 현장을 폭소케 했다.그런가 하면 '드라마 덕후'다운 김지민의 예리한 관찰력도 빛을 발했다. 그녀는 사극 속 표정 연기를 직접 선보이며, 영화 '왕과 사는 남자' 속 유지태의 절제된 연기가 정서상 어떻게 달랐는지 심도 있게 질문해 감탄을 자아냈다. 이에 김준호 역시 아내를 향한 뿌듯함을 감추지 못하며 훈훈함을 더했다.매주 목요일 저녁 8시 유튜브 '준호 지민'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr