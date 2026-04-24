19살에 교직원과 만나 임신한 가지 부부 아내./사진제공=JTBC

19살에 교직원과 만나 임신한 가지 부부 아내./사진제공=JTBC

19살에 30대 교직원이었던 남편과 연애를 하다 임신해 결혼한 '가지 부부' 사연이 공개됐다.지난 23일 방송된 JTBC 예능 '이혼숙려캠프'에서는 21기 첫 번째 부부인 '가지부부'의 가사 조사가 진행됐다.결혼 14년 차인 32살 아내와 43살 남편. 아내는 고3 때 계약직 교직원이었던 남편을 만나 임신했다고 밝혔다. 아내는 "고3 가을이었다. 학교에서 엄청 큰 이슈였다. 엄마가 '잘 키워서 떳떳하게 살아라'라고 했다"고 말했다. 반면 당시 남편은 아내의 임신 소식을 듣자마자 "X됐네"라는 막말을 했다고 해 충격을 안겼다.현재 '가지 부부'는 14살, 13살, 5살 총 세 자녀를 키우고 있었다. 그러나 아내 측 영상에서 남편은 육아와 집안일은 전혀 도와주지 않았다. 그러면서 남편은 "집안일을 매번 도와주면 고마움을 모른다"고 망언을 퍼부었다.현재 가지 농사 중인 남편은 농업 관련 모임에서만 5개의 감투를 쓰고, 게임에 현질 5000만원을 쓰는 등 가정을 제외한 곳에 시간을 할애했다. 아내는 "혼자 애 키우는 느낌이다. 미혼모 느낌"이라고 토로했다. 특히 부부관계 중일 때도 게임을 확인한다며 "노이로제가 걸려서 게임 알림을을 듣기만 해도 돌아버릴 것 같다"고 밝혔다.남편은 아내에게 "잡은 물고기 밥 안 준다', "(임신 중) 살찌면 죽여버리겠다"라는 막말도 서슴치 않아 충격을 안겼다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr