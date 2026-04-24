배우 이서안이 드라마 '신입사원 강회장'에 캐스팅됐다./사진제공=빌리언스

배우 이서안이 드라마 '신입사원 강회장'에 캐스팅됐다./사진제공=빌리언스

배우 이서안이 드라마 '신입사원 강회장'에 캐스팅됐다.이서안은 5월 30일 첫 방송 될 JTBC 새 토·일 드라마 '신입사원 강회장'에 나은세 역으로 출연한다.'신입사원 강회장'은 사업의 신(神)이라 불리는 굴지의 대기업 최성그룹의 회장 강용호가 사고로 원치 않는 2회차 인생을 살게 되는 리마인드 라이프 스토리를 담은 드라마다.'신입사원 강회장'에서 이서안은 최성가의 맏며느리 나은세 역을 맡았다. 나은세는 강용호 회장의 아들인 강재성을 적극 지지하는 조력자로, 냉철함과 현실적인 판단력을 동시에 지닌 인물이다.이서안은 다수의 작품을 통해 다져온 내공을 바탕으로 입체적인 연기를 펼치며 극의 긴장감을 더할 예정이다. 남편인 강재성 역을 맡은 진구와 보여줄 케미스트리에도 큰 기대가 쏠린다.이서안은 영화 '물괴', '커피루왁', 드라마 '저스티스', '도도솔솔라라솔', '공작도시', '끝내주는 해결사', '로얄로더', '야한 사진관' 등 다양한 작품에 출연해 장르와 배역을 불문한 연기 스펙트럼을 증명했다.2024년 tvN 드라마 '정년이'에서는 주란(우다비 분)이 일하는 다방의 양 사장 역을 맡아 섬세한 연기로 감초 역할을 톡톡히 했다. 지난해 티빙 오리지널 '친애하는 X'에서는 국내 최정상 톱스타 배우 백아진(김유정 분)의 죽은 어머니 임선예로 분해 한층 더 물오른 연기력을 뽐내며 존재감을 발산했다.'신입사원 강회장'은 오는 5월 30일 밤 10시 40분에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr