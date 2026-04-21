가수 겸 배우 강미나가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

배우 강미나가 아이오아이 10주년 재결합 불참에 대한 입장을 밝혔다.21일 서울시 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 넷플릭스 시리즈 '기리고' 하이라이트 시사회 & 기자간담회가 열린 가운데 현장에는 배우 전소영, 강미나, 현우석, 이효제, 노재원과 박윤서 감독이 참석했다.넷플릭스 시리즈 기리고'는 소원을 이뤄주는 어플리케이션 ‘기리고’의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기다.이날 강미나는 아이오아이 10주년 재결합 프로젝트 불참과 관련해 "참여하지 못해 정말 아쉬웠다"며 "이미 잡혀 있던 연기 활동에 집중하는 것이 최선의 선택이라고 생각했다"고 밝혔다.이어 "팬들께는 죄송한 마음뿐"이라며 "그만큼 연기 활동에 더 집중해 좋은 모습으로 보답하고 싶다. 상냥한 눈빛으로 바라봐주셨으면 좋겠다"고 전했다.넷플릭스 시리즈 '기리고'는 오는 24일 넷플릭스를 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr