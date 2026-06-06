장동민이 뇌출혈 경험을 털어놓는다. / 사진제공=SBS '세 개의 시선'

'세 개의 시선'에서 뇌혈관 건강에 대해 다룬다. / 사진제공=SBS '세 개의 시선'

SBS 지식 건강 예능 '세 개의 시선'이 삶과 죽음을 가르는 결정적 순간인 뇌혈관 질환의 위험성과 골든타임의 중요성을 조명한다. 누구에게나 예고 없이 찾아올 수 있는 뇌졸중의 위험 신호와 건강한 뇌혈관을 지키기 위한 관리법을 다양한 시각에서 살펴본다. 한의학 박사 장동민은 뇌출혈 경험을 털어놓으며 경각심을 높인다.오는 7일 오전 8시 35분 방송되는 SBS '세 개의 시선'에서는 MC 김석훈, 소슬지를 비롯해 과학 전문 작가 곽재식, 도슨트 이창용, 내과 전문의 한성민, 한의학 박사 장동민이 출연해 뇌혈관 건강을 지키는 기름의 균형에 대해 이야기한다.방송은 평소 건강하다고 믿었던 사람이 갑작스럽게 세상을 떠났다는 소식이 더 이상 남의 일이 아님에 주목한다. 출근길, 운동 중, 심지어 잠든 사이에도 발생할 수 있는 돌연사의 위험성을 짚으며 뇌혈관 건강 관리의 필요성을 강조한다.뇌졸중은 전 세계 주요 사망 원인 중 하나로 꼽히는 대표적인 뇌혈관 질환이다. 심각한 후유장애를 남길 수 있는 것은 물론 생명까지 위협할 수 있다. 우리 몸 전체 에너지의 약 20%를 사용하는 뇌는 산소와 영양분을 혈액 공급에 의존하기 때문에 혈관이 막히거나 손상되면 뇌세포가 빠르게 손상된다. 전문가들이 골든타임의 중요성을 강조하는 이유도 여기에 있다.도슨트 이창용은 한 유명 할리우드 여배우가 260억이라는 전 재산을 순식간에 잃을 만큼 삶을 뒤흔든 사연을 소개한다. 전 세계적인 명성과 부, 행복한 가정까지 갖춘 듯했던 그는 예기치 못한 뇌혈관 질환으로 막대한 재산 손실과 가족 해체를 겪었고, 오랜 재활의 시간을 보내야 했다. 평범한 일상 속에서도 누구에게나 예고 없이 찾아올 수 있는 질환의 위험성을 되짚는다.한의학 박사 장동민은 자신이 직접 경험한 뇌출혈 위기를 털어놓는다. 그는 "저 또한 죽음의 문턱에서 살아 돌아왔다. 세수하려고 고개를 숙였을 때 코피가 수도꼭지를 튼 것처럼 쏟아졌다"며 당시의 긴박했던 상황을 회상한다. 그는 과거 100kg에 달했던 체중과 지속적으로 상승하던 혈압을 방치했다고. 그러면서 혈관 건강 관리의 중요성을 일깨운다.내과 전문의 한성민은 뇌혈관 질환의 위험성을 경고한다. 그는 "대략 1mm 정도의 뇌혈관이 막히는 시간은 단 수초에 불과하다. 2~3초 만에도 막힐 수 있다"고 설명했다. 이어 뇌혈관이 단 1분만 막혀도 약 190만 개의 뇌세포가 손실될 수 있으며, 한 번 손상된 뇌세포는 회복이 어렵다고 덧붙였다. 특히 여성은 갱년기 이후 혈관 보호 역할을 하는 에스트로겐 분비가 감소하면서 혈관 건강이 급격히 악화할 수 있어 더욱 적극적인 관리가 필요하다고 조언한다.'세 개의 시선' 47회는 오는 7일 오전 8시 35분 방송된다. '세 개의 시선'은 세 분야의 전문가와 함께 건강의 본질에 대해 입체적으로 다루는 프로그램이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr