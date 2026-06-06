배우 김서안은 '오늘도 매진했습니다'에서 나진이 역을 맡았다. / 사진제공=VAST 엔터테인먼트

배우 김서안이 아르바이트를 가던 중 합격 연락을 받은 일화를 밝혔다.SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' 종영을 맞아 4일 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 김서안을 만났다. 극 중 김서안은 하나뿐인 동생 나솜이(안세빈 분)를 살뜰하게 챙기는 의젓한 가장 나진이 역을 맡았다. 김서안은 사랑과 꿈 앞에서 성장해가는 나진이의 서사를 통해 시청자들의 공감과 응원을 이끌어냈다.오디션을 통해 캐스팅됐다는 김서안은 "아르바이트를 가던 중 합격 연락을 받았다. 문자를 보자마자 그 자리에 서서 내적 비명을 질렀다"고 당시를 떠올렸다. 이어 "그전까지 적어도 70개 이상의 오디션을 봤던 것 같다. 약간 지칠 때쯤 받은 연락이라 더 기뻤다"고 덧붙였다.그러면서 캐스팅 비화에 대해서도 이야기했다. 그는 "대본 리딩이 끝나고 감독님이 캐스팅 이유를 말씀해 주셨다. 제가 가지고 있는 '억척스러움'이 좋다고 하시더라"고 설명했다. 배역과 본인의 싱크로율이 높다고 말한 그는 "오디션 대본이 나솜이와 투닥거리는 장면이었다. 제가 실제로 동생을 대하는 태도나 특유의 씩씩함이 비슷했던 것 같다"고 설명했다.'오늘도 매진했습니다'는 완벽주의 농부 매튜 리(안효섭 분)와 완판주의 쇼호스트 담예진(채원빈 분)이 얽히며 펼쳐지는 로맨스 코미디 드라마다. 스스로에게 가장 가혹했던 두 사람이 만나 진짜 '쉼'을 찾아가는 이야기를 그리며 호평받았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr