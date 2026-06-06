빚 6억 원을 안고 가게를 연 윤남노 셰프의 개업 첫날이 공개된다./사진제공=MBC '전지적 참견 시점'

빚 6억 원을 안고 가게를 연 윤남노 셰프의 개업 첫날이 공개된다./사진제공=MBC '전지적 참견 시점'

빚 6억 원을 안고 가게를 연 윤남노 셰프의 개업 첫날이 공개된다.6일 방송되는 MBC '전지적 참견 시점' 401회에서는 윤남노 셰프가 그동안 쌓아온 요리 실력을 바탕으로 다양한 신메뉴를 선보인다. '투명한 토마토소스'를 활용한 식전 요리를 비롯해 감자 뇨끼를 슈처럼 부드럽게 구현한 '슈크림 뇨끼' 등 독창적인 메뉴가 시선을 끈다.첫 영업일에는 든든한 지원군이자 선배 셰프들이 손님으로 방문한다. 박은영, 조서형, 이경진 셰프는 개업을 축하하며 선물을 건네는 한편 매장 곳곳을 꼼꼼히 살펴본다. 6억 원의 빚을 들여 꾸민 윤남노 셰프의 주방을 본 이들은 현실적인 조언과 솔직한 평가를 전하며 초보 사장 윤남노를 긴장하게 했다는 후문이다.윤남노 셰프는 과거 박은영, 조서형 셰프와 불거졌던 열애설에 대해 직접 입을 연다. 또한 최근 결혼한 박은영 셰프는 의사 남편과의 첫 만남에 얽힌 이야기를 공개한다.윤남노 셰프의 개업 첫날 풍경과 셰프들의 솔직한 토크는 6일 오후 11시 10분 방송되는 '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr