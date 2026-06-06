유재석이 공식 행사에 참석해 말을 하고 있다./사진=텐아시아DB

유재석이 과거 계산 전쟁을 스스로 돌아보며 반성에 나선다./사진제공=MBC

유재석이 과거 계산 전쟁을 스스로 돌아보며 반성에 나선다.6일 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 서울에 놀러 온 광주 출신 유노윤호와 전주 출신 곽범이 함께하는 '촌놈들의 전성시대-쩐의 전쟁' 전라도 편이 공개된다.유노윤호는 "전라도는 서로 돈을 내려고 한다"며 자신 있게 지갑을 꺼낸다. 곽범 역시 "가게에 가면 열두 팀이 계산하려고 싸우고 있다"고 거들며 전라도 특유의 계산 문화를 소개한다. 이에 자극받은 하하, 허경환, 주우재는 서로에게 돈을 쓰라며 티격태격했고, 현장은 금세 웃음바다가 된다.이를 지켜보던 유재석은 "방송을 봤는데 너무 추잡스러웠어"라며 입을 연다. 그는 그동안 지갑을 사수하기 위해 도주와 음모, 신경전까지 벌였던 지난날을 반성하며 "오늘은 계산으로 싸울 일이 없도록 하겠다"고 선언해 모두의 박수를 받는다.유재석은 직접 준비한 물건을 꺼내 들며 새로운 제안을 내놓는다. 그는 "양심껏 하자"며 멤버들에게 준비물을 나눠줬고, 예상치 못한 상황에 촌놈들은 어리둥절한 반응을 보인다.특히 계산대 앞에서 서로 돈을 내겠다며 실랑이를 벌이는 모습이 포착된 가운데, 유재석이 제안한 '의리 테스트'를 앞두고 고민에 빠진 멤버들의 모습도 공개된다.과연 촌놈들이 전라도의 의리를 끝까지 지켜낼 수 있을지 관심이 쏠린다. 6일 오후 6시 30분 방송.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr