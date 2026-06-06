배우 김태리가 새 프로필을 통해 담백한 매력을 선보였다./사진제공=매니지먼트mmm
배우 김태리가 새 프로필을 통해 담백한 매력을 선보였다./사진제공=매니지먼트mmm
신체 프로필 166cm, 46kg으로 알려진 배우 김태리(36)가 새 프로필을 통해 담백한 매력을 선보였다.

5일 매니지먼트mmm은 김태리의 다양한 분위기를 담은 프로필 비하인드 사진을 공개했다.
배우 김태리가 새 프로필을 통해 담백한 매력을 선보였다./사진제공=매니지먼트mmm
배우 김태리가 새 프로필을 통해 담백한 매력을 선보였다./사진제공=매니지먼트mmm
김태리는 자연스럽게 풀어내린 헤어스타일과 심플한 민소매 톱을 매치해 군더더기 없는 스타일링을 완성했다. 특유의 맑고 담백한 분위기가 시선을 끌었다.

또 다른 컷에서는 루즈핏 원숄더 티셔츠를 착용한 채 내추럴한 매력을 발산했다. 한쪽 어깨를 노출한 편안한 스타일링으로 자유로운 분위기를 연출하며 색다른 무드를 선보였다.

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배우 김태리가 새 프로필을 통해 담백한 매력을 선보였다./사진제공=매니지먼트mmm
배우 김태리가 새 프로필을 통해 담백한 매력을 선보였다./사진제공=매니지먼트mmm
리는 텍스처를 살려 넘긴 헤어스타일과 깊은 눈빛으로 또 다른 매력을 보여줬다. 절제된 표정만으로도 분위기를 완성하며 김태리만의 존재감을 자랑했다.

김태리는 최근 제22회 미쟝센단편영화제 트레일러에 배우로 참여했다. 해당 영화제는 오는 18일부터 23일까지 CGV 용산아이파크몰에서 열린다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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