배우 김태리가 새 프로필을 통해 담백한 매력을 선보였다./사진제공=매니지먼트mmm

배우 김태리가 새 프로필을 통해 담백한 매력을 선보였다./사진제공=매니지먼트mmm

배우 김태리가 새 프로필을 통해 담백한 매력을 선보였다./사진제공=매니지먼트mmm

신체 프로필 166cm, 46kg으로 알려진 배우 김태리(36)가 새 프로필을 통해 담백한 매력을 선보였다.5일 매니지먼트mmm은 김태리의 다양한 분위기를 담은 프로필 비하인드 사진을 공개했다.김태리는 자연스럽게 풀어내린 헤어스타일과 심플한 민소매 톱을 매치해 군더더기 없는 스타일링을 완성했다. 특유의 맑고 담백한 분위기가 시선을 끌었다.또 다른 컷에서는 루즈핏 원숄더 티셔츠를 착용한 채 내추럴한 매력을 발산했다. 한쪽 어깨를 노출한 편안한 스타일링으로 자유로운 분위기를 연출하며 색다른 무드를 선보였다.김태리는 텍스처를 살려 넘긴 헤어스타일과 깊은 눈빛으로 또 다른 매력을 보여줬다. 절제된 표정만으로도 분위기를 완성하며 김태리만의 존재감을 자랑했다.김태리는 최근 제22회 미쟝센단편영화제 트레일러에 배우로 참여했다. 해당 영화제는 오는 18일부터 23일까지 CGV 용산아이파크몰에서 열린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr