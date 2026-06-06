박경혜, 2년 알바한 카페 폐업…"눈물도 같이 추출되더라" ('나혼산')

이미지 크게보기 사진 = MBC '나 혼자 산다'

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'나 혼자 산다' 배우 박경혜가 2년 동안 일했던 카페와 작별하며 먹먹한 심경을 털어놨다.5일 방송된 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에서는 자취 생활 6개월 차에 접어든 박경혜의 일상이 공개됐다.이날 박경혜는 연기 활동과 함께 2년간 아르바이트를 했던 카페가 최근 문을 닫게 됐다고 전했다.그는 "사장님이 출산을 하셨는데 현실적으로 가게 운영이 어려워졌다"며 "5월 12일을 마지막으로 영업을 마치게 됐다"고 설명했다.정들었던 공간을 다시 찾은 박경혜는 철거가 진행 중인 가게를 바라보며 쉽게 발길을 돌리지 못했다.마지막 근무를 떠올리던 그는 "커피를 추출하는데 눈물도 같이 추출되더라"고 털어놨다.이어 "가게도 가게인데 친구들이랑 너무 친하게 지냈다. 늘 당연하게 보던 사람들을 더 이상 못 본다고 생각하니까 서운했다"고 말했다.또 "하필 제가 갔던 날이 가게 문을 새로 교체하는 날이었다. 마음이 더 그랬다"고 덧붙였다.카페와 이별한 뒤에도 특유의 긍정적인 모습은 이어졌다. 인근 타코 가게를 찾은 그는 사장이 "실업자 된 거냐"고 농담하자 "사장님 여기는 알바 안 구하시죠?"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.한편 이날 박경혜는 '나혼산' 출연 이후 달라진 근황도 공개했다.그는 "'나혼산' 나온 후 주변 분들이 너무 많이 응원해 주시더라. 김혜수 선배, 차태현 선배, 유인나 언니, 작품을 같이 한 많은 선배님들께서 감사하게 응원의 연락을 주셨다"고 밝혔다.이어 "우연히 만난 분들도 자취 생활 응원한다고 해주셔서 지금은 혼자 실수하더라도, 다시 하더라도, 혼자 해보자 생각이 많이 들었다. 혼자서 해내는 일들이 많아졌다"고 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr