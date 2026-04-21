배우 임수정이 '건물주' 압도적인 연기를 선보이며 유종의 미를 거뒀다./사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 임수정이 '건물주' 압도적인 연기를 선보이며 유종의 미를 거뒀다./사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 임수정이 '건물주' 압도적인 연기를 선보이며 유종의 미를 거뒀다.임수정은 지난 19일 종영한 tvN 주말 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'(이하 '건물주')에서 기수종(하정우 분)의 아내 김선 역으로 분해 가족과 함께 살아남기 위한 치열한 생존극을 그려내며 작품 내내 긴장의 끈을 놓을 수 없는 강렬한 활약을 펼쳤다.임수정의 활약은 최종화까지 빈틈없이 이어졌다. 동생 김균(김남길 분)의 복수를 위해 그의 USB에 담긴 리얼캐피탈의 범죄 증거를 경찰에 넘기려던 김선은 이를 되찾으려는 요나(심은경 분)와 맞서며 팽팽한 긴장감을 형성했다. 특히 요나와의 날 선 대립에서는 감정을 응축시킨 디테일한 표현력으로 김선의 내면을 밀도 있게 그려내며 시청자의 몰입도를 끌어올렸다.요나의 죽음과 함께 모든 사건이 일단락된 후, 김선은 전이경(정수정 분)에게 진심 어린 사과를 건네며 그간의 잘못을 인정하고 관계의 매듭을 풀었다. 또한 기수종과는 서로를 더 미워하기 전 이혼을 선택하며, 각자의 길을 걷는 끝을 맺었다. 오랜 시간 얽히고설킨 감정의 끈을 스스로 끊어낸 김선의 선택은 인물의 변화를 보여주며 묵직한 여운을 남겼다.이번 작품에서 임수정은 기대에 부응하는 인상 깊은 활약으로 또 한 번 장르 확장에 성공하며 연기 내공을 입증했다. 김선만의 카리스마를 자신만의 방식으로 풀어내며 서사의 중심을 단단히 잡았고, 인물의 복합적인 감정을 입체적으로 그려냈다. 작품마다 서로 다른 얼굴을 보여온 임수정은 이번에도 차원이 다른 열연으로 베테랑의 품격을 보여주며 성공적인 마침표를 찍었다.임수정은 '건물주' 종영을 맞아 "우리 주변의 평범한 이들이 각자의 삶을 지켜내기 위해 발휘하는 그 뜨겁고도 처절한 생존 본능이 시청자분들께 희극과 비극을 절묘하게 오가는 독특한 카타르시스로 닿았기를 바란다"며 "한 치 앞도 예측할 수 없었던 이 소동극이 때로는 서늘한 긴장감을, 때로는 유쾌한 위로를 건넸다면 더할 나위 없을 것 같다"고 종영 소감을 밝혔다.이어 "무엇보다 매 주말 '건물주'와 함께 호흡하며 김선의 여정을 응원해 주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드린다. 앞으로도 더욱 깊고 다채로운 연기로 여러분을 찾아뵙겠다"고 진심 어린 감사 인사를 전하며 마무리했다.새로운 얼굴로 변신을 거듭하는 임수정이 앞으로 어떤 작품과 캐릭터로 대중과 만날지 다음 행보에 궁금증이 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr