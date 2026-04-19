사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 지예은이 열애 사실을 직접 인정하며 핑크빛 설렘을 전했다.19일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'은 1940년대 경성을 배경으로 한 스파이 찾기 레이스 '런닝데이즈 : 암호명 R' 편으로 뮤지컬 '스윙 데이즈_암호명 A'의 배우 윤준상, 신성록, 박은태가 출연했다.이날 하하는 지예은에게 연합을 제안하며 "이게 거짓말이면 105만 팔로워 유튜브 채널 넘기고, 지예은 씨 결혼하면 신혼여행까지 보내드리겠다"고 파격 조건을 내걸었다.하하는 양세찬, 지예은과 영상 통화를 하며 작당 모의를 했다. 지예은은 "아 진짜 전화 그만하라"며 지긋지긋한 마음을 토로해 웃음을 안겼다.스파이는 미션에서 꼴등을 해야 상금을 불리는 상황. 하하는 "유재석, 지석진이 스파이 같다"고 같은 팀원을 지목하며 "내가 이 팀을 터뜨리겠다. 지게 만들겠다. 스파이 짓을 하겠다"고 선언했다.그러면서 양세찬, 지예은에게 "너희 둘이 팀이 다르잖냐. 둘 중에 한 명이 날 데려가 줘야 한다"고 주장했다. 하하는 "약속 어기면 어쩔 거냐"고 묻자, 둘은 "원하는 거 다 들어주겠다"고 약속했다.하하는 "예은이는 우리집 와서 일주일간 애 봐라. 그 옆에 세찬이가 있을 거"라고 제안했다. 이에 양세찬은 "만약 형이 배신하거나, 스파이면 녹화 끝나고 진짜로 얼굴에 침뱉고 가겠다"고 으름장을 놨다.스파이 최종 투표 직전, 의심받은 유준상은 "와이프 걸고 아니다"라며 금단의 스킬을 시전했다. 홍은희를 담보 건 결백 주장에 결국 의심을 피해 갔고, 최종 스파이는 유재석&유준상으로 드러나 충격을 안겼다.인생을 통째로 걸었던 유준상은 "아내가 먼저 '여보 이런 거 정말 힘든 거니까, 나를 걸어요'라고 했다"면서 "여보님 감사합니다"라고 고마움을 전했다.한편, 예고편에서는 지예은의 열애설이 언급됐다. 지예은은 지난 13일 댄서 바타와 "좋은 감정을 갖고 만나고 있다"며 열애를 인정했다.열애 사실을 공개한 막내 지예은은 '런닝맨' 썸남이었던 양세찬에게 "오빠 미안해"라고 사과해 눈길을 끌었다. 지석진은 "예은이는 누가 봐도 사랑에 빠져있고, 양세찬은 입이 댓 발 나왔다"고 표현했다. 지예은은 "용기 있는 자가 미인을 얻는 것"이라며 너스레를 떨어 기대감을 높였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr