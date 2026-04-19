사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

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'냉장고를 부탁해' 배우 고수가 엉뚱 매력을 발산했다.19일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해') 예고편에는 배우 고수, 이종혁이 등장했다.이날 공개된 예고 영상에는 고수와 이종혁이 나란히 출연했다. '원조 얼굴 천재' 고수를 본 이종혁은 "가까이서 보니까 설렌다"고 감탄했고, MC 김성주는 "다비드상 뺨치는 고비드"라고 극찬했다.'5월' 의사 신랑과 결혼을 앞둔 박은영 셰프 또한 "어떻게 사람이 저렇게 생겼을까"라며 극강의 조각 미모에 눈을 떼지 못했다.고수는 '냉부해' 출연이 "꿈만 같다"면서 "왜 이렇게 기대가 되죠?"라며 오랜만의 예능에 설렘을 드러냈다. 그러면서도 "카메라가 다 숨어 있다"며 옛날 연예인 면모를 드러내 폭소케 했다.'냉동인간' 고수의 냉장고가 공개됐다. 유통기한이 훨씬 지난 음식이 발견되자, 고수는 "유통기한 지난 것도 먹을 수 있는 것도 있다"고 발언해 놀라게 했다. 김풍은 "무슨 말씀을 하시는 거냐"며 당혹감을 감추지 못했다.냉동고에서 아이스크림이 발견되자, 고수는 "아이스크림 너무 좋아한다"며 해맑은 소년미를 발산했다. 안정환이 "몸 관리하신다면서요"라고 묻자, 고수는 "과자는 금방 날아가지 않냐"고 주장해 웃음을 안겼다.셰프들 대결 후 시식 시간, 고수는 복스럽게 폭풍 흡입하며 남다른 먹성을 자랑했다. 김성주가 "어떤 맛이냐"며 궁금해하자, 그는 "궁금하시냐. 되게 궁금하실 것 같다"면서 답변을 미뤘다.고수가 "한 번도 안 드셔보셨을 것"이라고 말하자, 안정환은 "당연하죠. 되게 궁금하게 한다. 밀당의 고수"라며 "궁금해서 500원 꺼낼 뻔했다"고 너스레를 떨어 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr